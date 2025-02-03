Сохраб Сепехри – певец природы

Сохраб Сепри родился 6 октября 1928 года в Куме, но вскоре его семья переехала в Хансар. Родители и предки Сохраба происходили из Кашана, поэтому через некоторое время они поселились в районе Дарвазе-Аттар этого города. Его деда звали Мирза Насролла Сепехри, и он был первым главой Кашанской телеграфной службы. Сохраб был третьим из пяти детей в семье. Его отец Асадулла и мать Махджабин увлекались искусством и литературой.

Сохраб Сепехри провёл своё детство в городе Кашан и получил начальное образование в начальной школе им. Хайяма, а среднее - в средней школе им. Пехлеви.

Отец Сохраба был искусным художником и каллиграфом, мастером по изготовлению тара, - струнного щипкового инструмента, - на котором виртуозно играл. Чтобы заработать на жизнь, он работал в Кашанском телеграфно-почтовом отделении. Когда Сохраб был ещё подростком, его отца парализовало. Рассказывая о нём, Сохраб говорил: "Я был ребёнком, когда отец заболел и не вылечился до конца жизни, т.е. до 1962 года. Искусству живописи я научился у него".

Несколько стихотворений матери Сохраба включены в книгу "Иранские мастерицы слова". Его дед по матери также тяготел к искусству и литературе, и книга "Насих ат-таварих" считается одной из его работ. У Сохраба был один брат, Манучехр, и три сестры: Хомаю́н-дохт, Пари́-дохт и Парване́.

Летом 1943 года Сохраб сдал выпускные экзамены средней школы с литературным уклоном и, получив аттестат об полном среднем образовании, поступил в двухгодичную подготовительную школу для мальчиков и был принят на работу в Департамент культуры Кашана.

Он начал рисовать с самого детства и сочинил своё первое стихотворение, традиционное четверостишие рубаи́, в возрасте десяти лет. Подростком он описывал свои переживания и повседневные дела в стихах. Тогда же он одновременно работал и учился играть на санту́ре - струнном ударном музыкальном инструменте.

Юношей Сохраб отправился в Тегеран и поступил в Институт изящных искусств Тегеранского университета. Во время учёбы он также работал в Тегеранской нефтяной компании, но уволился через 8 месяцев. Он окончил институт в 1951 году и в течение трёх лет участвовал на различных выставках в Иране. После окончания института он вернулся в Кашан и в декабре 1954 года поступил на работу в Главное управлении изящных искусств.

Затем он начал преподавать в училище изящных искусств. Он познакомился с поэтом Мушфеком Кашани, чьим литературным псевдонимом был Аббас Кайманеш, и благодаря ему смог больше узнать о персидском арузе - квантитативной системе стихосложения.

Мошфек поощрял его писать стихи, что заставило его задуматься о том, чтобы стать поэтом. В этот период Сохраб стал изучать творчество Саиба Табризи и Бедиля Дехлави и издал свой первый сборник стихов.

Интересы Сохраба не ограничивались живописью, поэзией и музыкой. Он также увлекался восточной культурой и много путешествовал. Он бывал в Индии, Пакистане, Афганистане, Китае и Японии, и знакомился с культурой и искусством каждой из этих стран.

Он изучал резьбу по дереву в Японии и перевёл на персидский язык древние китайские и японские поэмы. Путешествия Сохраба не ограничивались Восточной Азией. В 1957 году он объездил Европу, остановившись на некоторое время в Лондоне и Париже.

Он поступил в Парижскую школу изящных искусств, чтобы изучать литографию, но через некоторое время его стипендия закончилась, и чтобы остаться во Франции и продолжать заниматься живописью, Сохраб подрабатывал даже промышленным альпинистом.

Эти путешествия во многом определили духовный путь Сепехри. Его пребывание в странах Восточной Азии и знакомство с индуизмом и буддизмом оказали большое влияние на его поэзию. В этот период Сохраб прославился как поэт со своим стилем и снискал большой успех среди множества поклонников.

После длительного пребывания в Париже Сохраб Сепехри вернулся в Иран в 1974 году и на обратном пути посетил Грецию и Египет. Его творческая деятельность не прекращалась и год спустя он принял участие в первом Тегеранском международном фестивале искусств, где был удостоен поэтической премии имени поэтессы Форуг Фаррохзад.

После этого он принял участие в Международной художественной выставке в Базеле как художник, и вернулся в Кашан в конце 1977 – начале 1978 гг. Именно в это время был издан его сборник стихов "Восемь книг", который вбирает в себя восемь малых сборников разных лет. В следующем году он провёл персональную выставку своих картин в галерее Сейхун в Тегеране.

Осенью 1979 года у Сохраба диагностировали лейкемию. Он отправился в Лондон вместе с сестрой на лечение и пробыл там некоторое время. Вернувшись на родину, 22 марта 1980 года он был госпитализирован в больницу "Парс" в Тегеране и скончался 21 апреля.

Сохраб Сепехри никогда не был женат и у него не было детей. В его трудах и биографии нет ничего о его личной жизни. Сохраб провёл большую часть своей взрослой жизни в одном доме со своей матерью и младшей сестрой Парване.

Сохраба был интровертом, мягким в речах, спокойным и чувственным, у него был приятный голос и проницательный взгляд. Он был аккуратным и скрупулёзным как в повседневной жизни, так и в своих произведениях. Он подписывал картину или отправлял стихотворение для публикации только в том случае, если был полностью удовлетворён своей работой. В виду своей интровертности он избегал публичную жизнь и не реагировал на негативную критику своих работ.

Сохраб похоронен в восточном дворе усыпальницы Султан-Али ибн Мухаммада, сына имама Бакира, расположенной в селении Машхаде Ардахал в окрестности Кашана. На его надгробном камне выгравированы строки из его стихотворения "Оазис в мгновении":

Если отправитесь меня искать,

приближайтесь медленно, осторожно,

чтоб не потрескался вдруг

хрупкий фарфор моего одиночества.

Первым поэтическим опытом Сепехри стал опубликованный в 1947 году сборник "На краю луга, или Мавзолей любви", в котором чувствуется сильное подражание романтикам, с присущими им склонностью к любовной лирике и стремлением к уединению.

После себя поэт оставил большую коллекцию живописных и графических работ, которые можно увидеть в различных музеях мира, автобиографическую повесть "Отаге аби" ("Голубая комната") и восемь литературных сборников, вошедших в книгу "Хашт кетаб" ("Восемь книг": Смерть цвета, Жизнь снов, Солнечный ливень, Восток тоски, Звук шагов воды, Путешественник, Зелёный объем, Мы – ничто, мы – взгляд).

Стихи из этой книги известны и любимы в Иране, они цитируются в прессе многими литераторами и деятелями искусства, некоторые из них вошли в школьные учебники и обиходную речь иранцев, а название стихотворения "Дом друга где?" (1987) было дано фильму, снятому известным режиссёром, лауреатом премии "Золотая ветвь" Каннского кинофестиваля Аббасом Киаростами.

За морями

Построю лодку.

Я построю лодку.

Спущу на воду,

уплыву отсюда,

от чуждой мне земли, где никого

нет, кто бы посреди лесной долины

любви героев ото сна бы пробудил.

В лодке моей сетей не будет,

в сердце не будет тяги к жемчугам.

Плыть буду, плыть.

Не привяжусь душой

ни к моря синеве, ни к волооким

русалкам, возникающим в сияньи

рыбацких одиночеств, с длинных кос

что рассыпают сказки рыбакам…

И послание в пути

Однажды

приду, однажды я посланье принесу.

По венам свет пущу и крикну что есть мочи:

"корзины, полные корзины сна!

я яблоко принёс, яблоко-красно солнце".

Приду,

вложу в ладони попрошайке гроздь сирени,

красавице в проказе подарю

новые серьги и скажу слепому:

"разве не дивно любоваться садом?",

буду лоточником ходить по переулкам,

вслух распевая: "посмотрите на росу!",

прохожему скажу: "Как ночь темна.

Ты прав. Дарю Путь Млечный". На мосту

безногая девчушка глядит в небо.

На шею ей Медведицы Большой

надену ожерелье...

Вырву брань из уст,

снесу все эти стены, все заборы,

разбойникам я крикну: "караван

привёз улыбок драгоценных сундуки!"