СКХ "Рассвет" незаконно использовало земли, подлежащие выдаче гражданам

На баланс государства земельный участок площадью 436 га, расположенный на территории Военно-Антоновского а/о Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, совместное крестьянское хозяйство "Рассвет" с 1995 года по настоящее время без каких либо правоустанавливающих документов незаконно завладел и использовал 436 га земель, подлежащих к выдаче гражданам в качестве земельной доли от колхоза "Рассвет". Следует отметить, что колхоз "Рассвет" располагал всего 3251,5 га земель, из них 2133 га орошаемая пашня и 1118,5 богарная пашня, которые в 1992-1995 годах подлежали к выдаче в качестве земельной доли от колхоза "Рассвет".

По итогам проведенных мероприятий, земельные доли площадью 436 га были возвращены на баланс государства.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к земельным махинациям.