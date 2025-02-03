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СКХ "Рассвет" незаконно использовало земли, подлежащие выдаче гражданам

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На баланс государства земельный участок площадью 436 га, расположенный на территории Военно-Антоновского а/о Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, совместное крестьянское хозяйство "Рассвет" с 1995 года по настоящее время без каких либо правоустанавливающих документов незаконно завладел и использовал 436 га земель, подлежащих к выдаче гражданам в качестве земельной доли от колхоза "Рассвет". Следует отметить, что колхоз "Рассвет" располагал всего 3251,5 га земель, из них 2133 га орошаемая пашня и 1118,5 богарная пашня, которые в 1992-1995 годах подлежали к выдаче в качестве земельной доли от колхоза "Рассвет".

По итогам проведенных мероприятий, земельные доли площадью 436 га были возвращены на баланс государства.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к земельным махинациям.


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URL: https://www.vb.kg/442535
Теги:
ГКНБ, земельный участок, сельское хозяйство, Сокулукский район
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