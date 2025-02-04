В Боконбаево идет строительство Национального центра рыбного хозяйства КР

В селе Боконбаево Тонского района продолжается строительство "Национального центра развития аквакультуры и рыбного хозяйства Кыргызской Республики". На данном этапе сотрудниками Государственного предприятия "Тонский рыборазводный завод" ведутся работы по обеспечению дополнительного водоснабжения для инкубационного цеха, а именно было произведено бурение скважины на глубине 180 метров и установлено насосное оборудование и системы очистки воды.

Проект реализуется на основе заключенного меморандума от 22 октября 2022 года "О взаимодействии между МСХ КР и Корейским Морским Институтом". Срок реализации, с октября 2022 года по декабрь 2026 года.

Планируется строительство, реконструкция и техническое оснащение объектов инфраструктуры (инкубационные цеха, лаборатории, жилые помещения, столовая и др.) необходимым оборудованием. В центре будут обучать технологиям рыборазведения фермеров, студентов, преподавателей и научных работников.