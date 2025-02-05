Всемирный банк выделил 4 млн долларов на водоснабжение 126 сел Кыргызстана

В Кыргызстане в целях обеспечения населения питьевой водой, а также в рамках программы "Всеобщий доступ к водоснабжению и санитарии" Всемирный банк выделил средства в размере 4 млн долларов США для подготовки Фазы-1. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным ведомства, средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для 126 населенных пунктов в Иссык-Кульской, Ошской и Чуйской областях, а также на подготовку ключевых операционных и экологических документов.

Кроме того, программа охватывает комплексные исследования, проектирование устойчивой к изменениям климата инфраструктуры, разработку конкурсной документации, а также управление проектом и мониторинг. Реализация обеспечит готовность к быстрому запуску Фазы-1, в рамках которой более 425 000 жителей страны получат доступ к чистой питьевой воде.