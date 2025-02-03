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Бильярдист из Кыргызстана участвует в турнире Ташкенте

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- Самуэль Деди Ирие
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С 31 января по 4 февраля в столице Узбекистана - городе Ташкент - проходит турнир по бильярду в дисциплине "свободная пирамида" - Открытый кубок БК "LIDER" - "Пирамида N2-2025".

В турнире принимают участие бильярдисты из Узбекистана и Кыргызстана, а нашу страну представляет Улугбек Абдурахманов из города Ош.

Как сообщает портал www.llb.su, общий призовой фонд составляет 30 миллионов сумов (около 2300 долларов) при восьми призовых местах.

Организатор турнира - бильярдный клуб "LIDER", самый большой в Ташкенте.


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URL: https://www.vb.kg/442549
Теги:
бильярд, Узбекистан, Кыргызстан
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