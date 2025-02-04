Султанбай Айжигитов: "Раздутые" показатели ВВП являются служебным подлогом

Вот уже несколько месяцев парламентарий Султанбай Айжигитов не может получить вразумительного ответа от кабинета-министров относительно "раздутых" экономических показателей, которые, по его мнению, могут привести к экономическому коллапсу нашего государства.

Напомним, что в рамках парламентской сессии, прошедшей 11 декабря прошлого года, еще будучи на посту председателя кабинета-министров, Акылбек Жапароов зачитал отчет об экономических показателях, заявив, что рост ВВП показал устойчивость и превысил 1,2 трлн сомов.

Стоит отметить, что ни у кого из присутствующих на данном заседании не возникло вопросов, касательно озвученных цифр. Исключение составил народный избранник Султанбай Айжигитов, который стал оспаривать данные сведения, однако согласно парламентскому регламенту, время для дальнейшей дискуссии у депутата истекло и ему выключили микрофон.

В этой связи корреспондент ИА "Вечерний Бишкек" решил побеседовать с Султанбаем Айжигитовым.

Какие у вас есть претензии в этой связи?

Эти претензии я высказываю уже несколько месяцев. Однако кроме отговорок и откровенной чуши, конструктива пока не услышал.

Можете конкретизировать, о чем именно идет речь?

Я о точности тех цифр, которые они предоставляют в официальных документах, в частности в своих отчетах они дают заведомо ложную информацию.

На каких основаниях?

Во-первых, я опираюсь на официальное заявление Акылбека Жапарова, что с 2021 по 2023 года номинальный ВВП КР увеличился в два с лишним раза, то есть, с 640 миллиардов сомов до 1 триллиона 300 миллиардов сомов. При этом не показывают ежегодные номинальные темпы роста ВВП. Вместе с тем, отмечая ежегодные реальные темпы роста ВВП в 6%, не показывает реальные темпы роста ВВП.

Однако, расчеты показывают, что для того, чтобы, за 3 года, номинальный ВВП вырос в 2 с лишним раза, ежегодные номинальные темпы роста ВВП должны быть не менее 34%. А при реальных ежегодных темпах роста ВВП в 6%, с 2021 года по 2023 годы, реальный ВВП КР вырос с 640 млрд. сомов всего лишь до 762 млрд. сомов. Разница между номинальным ВВП и реальным ВВП, за отмеченный период, составила 538 млрд. сомов.

Поясните пожалуйста на языке обывателя, что это значит?

Это значит, что ежегодные номинальные темпы роста ВВП в 34%, обеспечившие двукратное увеличение номинального ВВП за указанные 3 года, представляют собой: 6% - реальные темпы роста ВВП, а 28% - инфляционная составляющая роста ВВП. Разница между номинальным и реальным ВВП равная 538 млрд. сомов - это часть номинального ВВП КР, выросшая за счет роста цен, "инфляционный пузырь", не подкрепленный реальным продуктом.

Откуда взялась такая инфляция?

Это отдельная большая тема, выходящая за формат нашего интервью и охватывающая социально-экономическую политику нашего государства в целом, а также денежно-кредитную политику национального банка. Пока предлагаю принять ее как упрямый факт, вытекающий из анализа официальных статистических данных и ограничиться перечислением основных источников инфляции – низкий уровень государственного менеджмента, повышение тарифов, увеличение внешних и внутренних займов, увеличение денежной массы в экономике, высокие процентные ставки, снижение рентабельности и повышение затрат производительной деятельности, коррупция и другие.

Почему это происходит?

Потому, что кабинет министров, выдавая желаемое за действительное, манипулирует статистическими данными и общественным мнением искажая методологию расчета макроэкономических показателей.

В чем, на Ваш взгляд, заключается неверность данных подсчетов?

Во-первых, в неверном понимании сути, так называемого "базового года" и его значении, который обеспечивает точку отсчета для измерения и сравнения экономических данных с течением времени, не подвергаясь влиянию таких факторов, как инфляция или изменения на рынке, а также имеет важное значение для понимания реальных экономических тенденций и роста. В государственном масштабе имеет важное значение для лиц, формирующих экономическую политику страны, поскольку он обеспечивает основу для понимания реальных экономических тенденций в стране и принятия обоснованных решений относительно экономической политики. Здесь ключевым является "понимание реальных экономических тенденций и роста, не подвергаясь влиянию инфляции или изменению на рынке". Иными словами, базовый год используется для определения реального ВВП последующих сравниваемых лет, "очищенных" от влияния инфляции или изменения на рынке с течением времени.

За базовый год или точку отсчета, может быть выбран любой год, но, как правило, выбирают тот год, в котором рынок был наиболее устойчивым, а инфляция минимальной. В нашем случае, базовым годом выбран 2020 год. Далее, для определения реального ВВП последующих сравниваемых лет, физические объемы произведенного ВВП этих лет измеряют в ценах базового года. В нашем случае, для определения реального ВВП КР 2021 -2023 годов необходимо физические объемы произведенных ВВП этих лет измерить в ценах 2020 года, откуда и вытекают реальные темпы роста ВВП КР в эти годы. Однако, Кабмин КР, в своей официальной статистике, показывая реальные темпы роста ВВП в эти годы близкие к 6%-м, не показывает реальные объемы ВВП. Вероятно, потому что они не такие впечатляющие, как номинальные ВВП.

Во-вторых, неверное понимание сути "базового года" приводит к искажению методологии расчета реального ВВП, в результате которого размывается различие между реальным и номинальным показателями ВВП, а номинальный ВВП выдают за реальный ВВП, без "очистки" от инфляции, получая на выходе желаемые, впечатляющие "показатели" реального ВВП, представляя их как "экономическое чудо".

Поясните пожалуйста на языке обывателя, в чем суть искажения методологии расчета реального ВВП?

Согласно официально присланного в мой адрес документа из Министерства экономического развития КР, с примерами расчета макроэкономических показателей, в частности реального ВВП, дело обстоит следующим образом.

Как было сказано выше, за базовую точку отсчета взят 2020 год, а реальные ВВП 2021-2023 годов должны были быть подсчитаны по ценам этого базового года. Однако, по какому-то недоразумению, если реальный ВВП 2021 году был подсчитан по ценам базового 2020 года, то объем реального ВВП следующего 2022 года был подсчитан по ценам 2021 года, без очистки от инфляции этого года и переносом ее в реальный ВВП 2022 года. Та же операция была проделана и при подсчете реального ВВП 2023 года, далее вплоть до 2027 года. Таким образом, точкой отсчета был взят 2020 год, а базовым для расчетов реального ВВП последующих лет, каждый раз брали прошлый год. В результате такого "фокуса", все номинальные ВВП "чудесным" образом превращались во впечатляющие реальные ВВП. Таков механизм "кыргызского экономического чуда", проекта "прыжок барса" Акылбека Жапарова.

Можно ли брать за базовый каждый прошлый год?

Можно, но при следующих условиях: Во-первых, если экономика долгосрочно устойчивая, а ежегодная инфляция настолько мала, что ею можно пренебречь. Во-вторых, если ежегодно осуществлять всеобщую индексацию доходов в соответствие с ежегодной инфляцией. А у нас этими условиями даже не пахнет. Как можно использовать этот метод расчета реального ВВП, если средняя ежегодная инфляция составляет 28%? Для того чтобы получить реальный ВВП необходимо рассчитывать его по ценам базового 2020 года либо провести ежегодную индексацию доходов на 28%. Тогда за базовый год, можно брать каждый прошлый год и все будет правильно.

Чем это грозит?

Во-первых, искажает понимание реальных экономических тенденций, роста экономики для лиц формирующих экономическую политику в стране и принятия ими обоснованных решений относительно экономической политики.

Во-вторых, инфляция – это дополнительный налог на общество в целом, прежде всего на население, карманы которого опустошаются по мере роста цен. Особенно той части населения, которая получает фиксированный доход – это госслужащие, военные, учителя, медики, работники культуры, пенсионеры, получатели пособий и другие. Не в радость это и бизнесу, который дезориентируется в реальных экономических тенденциях, повышаются цены на средства производства и выпускаемую ими продукцию, падает конкурентоспособность их товаров, падает платежеспособность населения и спрос, далее сокращение производства и возможное банкротство.

В-третьих, соблазн быстрого увеличения номинального ВВП и бюджета страны за счет разгона инфляции, может привести к неконтролируемому разворачиванию инфляционных процессов.

В-четвертых, может привести к принятию необоснованных решений высшим руководством страны относительно экономической политики, дисбалансу структуры экономики и рынка. Если ошибается глава семьи, то страдает одна семья, а если ошибается высшее руководство страны, то страдает вся страна и целый народ.

В-пятых, приведет к стремительному обнищанию населения страны, что чревато серьезными социально-политическими катаклизмами. Разница между номинальным ВВП и реальным ВВП равный 538 млрд. сомов, возникший исключительно за счет роста цен, говорит о том, что за период с 2021-2023 годов, карманы населения страны были опустошены на эту сумму. А это уже серьезная информация на размышление для высшего руководства.

В-шестых, национальный банк, пытаясь бороться с инфляцией, начинает осуществлять валютные интервенции, выбрасывая на рынок золото-валютные резервы и снижая их объем. Так, в 2022году было выброшено 750 млн долларов США, а в 2023 году – 750 млн. долларов США, разбазаривая и без того небольшие золото-валютные резервы. Можно дальше перечислять угрозы, но считаю, что и этих достаточно, чтобы понять серьезность положения.

Как Вы думаете, кабинет-министров это делает умышленно, или по причине своей некомпетентности?

Я думаю, и то и другое. И это очень плохо. Если они делают это умышленно, то это уже уголовное преступление, служебный подлог в национальных масштабах, за который надо отвечать. А если это делается по причине некомпетентности, то это, по крайней мере, халатность и должны быть рассмотрены вопросы соответствия ответственных лиц занимаемым должностям.

Что Вам отвечают на Ваши претензии представители кабинета-министров?

Они ссылаются на авторитет неких международных организаций, которые, якобы, подтверждают правильность их расчетов. Я хотел бы оставить это без комментариев, пока не услышу доводы этих организаций. Надеюсь после нашего интервью они на меня выйдут. Кроме того, последние 3 месяца, периодически предлагаю Кабмину обсудить эту тему. Но, к сожалению, члены Кабмина, во главе с председателем, по неизвестным мне причинам, всячески избегают этого.

После отставки Акылбека Жапарова, есть ли какие-либо изменения в этой сфере?

Нет, так как Адылбек Касымалиев, сменивший Акылбека Жапарова, официально заявил о продолжении данного курса. Более того, продолжая также рассчитывать, намерен довести номинальный ВВП КР к 2027 году до 2 трлн. 51 млрд сомов. В этом случае, реальный ВВП КР 2027 года в ценах базового 2020 года составит 980 млрд сомов, а разница между реальным и номинальным ВВП в 2027 году будет равна 1 трлн 71 млрд сомов. Следовательно, карманы населения будут опустошены уже на эту огромную сумму, с дальнейшим усугублением угроз, перечисленных выше. Выдержит ли это страна, вот в чем вопрос?

Беседовала Софья Березовская