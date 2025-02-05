30 величайших центральных полузащитников в истории

Каждая позиция на футбольном поле важна, но одна из самых важных - центральный полузащитник. Именно здесь мы часто находим генерала или лидера, но это также весьма универсальная роль. Некоторые полузащитники - дальновидные распаковщики, другие - искусные дриблеры, а некоторые - чистые исполнители, чья главная задача - доминировать физически.

Здесь мы сделали все возможное, чтобы составить рейтинг 30 величайших центральных полузащитников всех времен, от "наименее великих" до самых лучших.

30. Дженнаро Гаттузо (Италия)

Неутомимый полузащитник, известный своей агрессией, интенсивностью и лидерством. Ключевая фигура в доминировании "Милана" и триумфе Италии на чемпионате мира 2006 года.

29. Майкл Эссьен (Гана)

Мощный игрок в полузащите, сочетающий в себе силу, отбор и техническую подготовку. Сыграл решающую роль в доминировании "Челси" при Жозе Моуринью и был одним из лучших полузащитников box-to-box своей эпохи.

28. Эдгар Давидс (Нидерланды)

Мощный, энергичный полузащитник, сочетавший физическую форму с техническим мастерством. Ключевой игрок для "Аякса", "Ювентуса" и Нидерландов.

27. Пеп Гвардиола (Испания)

Прежде чем стать одним из величайших тренеров всех времен, Гвардиола был глубинным плеймейкером в "Команде мечты" Йохана Кройффа в "Барселоне", переосмыслив роль полузащитника в обороне.

26. Деку (Португалия)

Творческая сила в полузащите, приведшая "Порту" к маловероятной победе в Лиге чемпионов в 2004 году, прежде чем стать важнейшей частью полузащиты "Барселоны" при Франке Райкарде.

25. Франк Райкард (Нидерланды)

Физически доминирующий, но технически одаренный полузащитник, который был основой легендарной команды AC Milan конца 80-х/начала 90-х. Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов.

24. Тони Кроос (Германия)

Один из лучших распасовщиков всех времен. Ключевая часть доминирования "Реала" в Лиге чемпионов, выигравшего пять титулов ЛЧ и победившего в составе сборной Германии на чемпионате мира 2014 года.

23. Сеск Фабрегас (Испания)

Вундеркинд полузащиты, который контролировал игру с раннего возраста. Самый молодой капитан "Арсенала", позже выигравший титулы с "Барселоной" и "Челси", преуспевающий как плеймейкер и полузащитник в глубине поля.

22. Санти Касорла (Испания)

Волшебник с мячом в ногах, известный своей способностью играть обеими ногами и безупречной техникой. Несмотря на травмы, он оставался одним из самых элегантных полузащитников своего поколения.

21. Клод Макелеле (Франция)

Золотой стандарт для полузащитников обороны. Его способность прерывать игру и защищать оборону была настолько влиятельной, что эта позиция стала известна как "роль Макелеле".

20. Фрэнк Лэмпард (Англия)

Самый результативный полузащитник в истории Премьер-лиги и легенда "Челси". Настоящий игрок от штрафной до штрафной с невероятной способностью забивать голы.

19. Стивен Джеррард (Англия)

Величайший капитан "Ливерпуля". Известен своими лидерскими качествами, дальними ударами и знаковыми выступлениями в крупных матчах, включая финал Лиги чемпионов 2005 года.

18. Серхио Бускетс (Испания)

Один из лучших опорных полузащитников всех времен. Ключевая часть доминирования Испании и "Барселоны", диктующая темп игры своим интеллектом и выбором позиции.

17. Йохан Нескенс (Нидерланды)

Важная часть легендарной голландской системы тотального футбола 1970-х годов. Сочетание скорости работы, техники и тактического интеллекта.

16. Кларенс Зеедорф (Нидерланды)

Единственный игрок, выигравший Лигу чемпионов с тремя разными клубами (Аякс, Реал Мадрид, Милан). Универсальный полузащитник с силой, видением и лидерством.

15. Хаби Алонсо (Испания)

Один из самых элегантных плеймейкеров, играющих в глубине поля. Мастер паса, выигравший чемпионат мира, два чемпионата Европы и Лигу чемпионов с "Ливерпулем" и "Реалом".

14. Лотар Маттеус (Германия)

Единственный полузащитник, выигравший "Золотой мяч" (1990), будучи капитаном команды, выигравшей чемпионат мира. Мощная сила, бьющая от штрафной до штрафной, с голевым настроем.

13. Лука Модрич (Хорватия)

Обладатель "Золотого мяча" 2018 года и сердцевина современного успеха "Реала". Пятикратный победитель Лиги чемпионов и лидер золотого поколения Хорватии.

12. Сократес (Бразилия)

Технически одаренный плеймейкер и лидер легендарного состава Бразилии 1982 года. Футбольный гений с непринужденным стилем игры.

11. Зико (Бразилия)

Атакующий полузащитник, который диктовал ход игры из центральных зон. Забил более 500 голов за карьеру и был самым влиятельным игроком Бразилии в 1980-х годах.

10. Андреа Пирло (Италия)

Маэстро итальянского футбола. Глубокий плеймейкер с непревзойденным видением поля, пасом и хладнокровием. Обладатель Кубка мира и многократный чемпион Серии А.

9. Пол Скоулз (Англия)

Один из самых совершенных полузащитников всех времен. Известен своей дальностью паса, способностью забивать голы и интеллектом на поле.

8. Мишель Платини (Франция)

Трехкратный обладатель "Золотого мяча" и герой чемпионата Европы 1984 года. Один из самых одаренных полузащитников, забивающих голы.

7. Патрик Виейра (Франция)

Движущая сила "Непобедимых" Арсенала. Доминирующий полузащитник бокс-ту-бокс с редким сочетанием техники и физических данных.

6. Рой Кин (Ирландия)

Самый безжалостный и влиятельный лидер "Манчестер Юнайтед". Его интенсивность, оборонительная работа и победный менталитет сделали его одним из лучших капитанов в истории.

5. Андрес Иньеста (Испания)

Забил победный гол в финале чемпионата мира 2010 года и сыграл решающую роль в доминировании Испании. Один из самых технически совершенных полузащитников всех времен.

4. Диди (Бразилия)

Двукратный обладатель Кубка мира (1958, 1962) и вдохновитель полузащиты сборной Бразилии Пеле. Изобрел знаменитую технику штрафного удара "сухой лист".

3. Рональд Куман (Нидерланды)

Легендарный полузащитник/либеро с невероятным количеством забитых мячей. Забил победный гол в финале Лиги чемпионов 1992 года и произвел революцию в роли глубокого плеймейкера.

2. Хави (Испания)

Сердце тики-така футбола Барселоны и золотой эры Испании. Выиграл чемпионат мира, два чемпионата Европы и четыре титула Лиги чемпионов. Его пасовый и футбольный IQ были непревзойденными.

1. Зинедин Зидан (Франция)

Победитель Кубка мира, герой Лиги чемпионов и трехкратный обладатель "Золотого мяча". Сочетание элегантности, мощи, видения поля и выступлений в крупных матчах делает Зидана величайшим центральным полузащитником всех времен.