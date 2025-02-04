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Тюркские страны объединились в беговой серии Turkic Alliance of Long Runs

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- Канат Кожоев
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В тюркских странах создана ассоциация стартов на длинные дистанции TAN. Финишёры серии марафонов в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане получат уникальную медаль и статус международного бегуна. Новое партнёрство символизирует объединение тюркских культур и развитие международного спортивного туризма.

Организаторы пяти крупных забегов объявили о создании Turkic Alliance of Long Runs (TAN) - первой беговой ассоциации в регионе Центральной Азии и Кавказа. TAN объединит марафонцев из четырёх стран для погружения в тюркскую культуру и развития регионального бегового сообщества.

Ассоциация TAN выводит забеги региона на новый международный уровень. Вдохновителями идеи стали SuperHalfs и Abbott World Marathon Majors - престижные серии марафонов, ежегодно собирающие тысячи участников по всему миру. Европейская серия SuperHalfs предлагает пробежать шесть полумарафонов в шести странах и получить статус супербегуна, а легендарная семёрка Abbott World Marathon Majors объединяет элитных марафонцев на четырёх континентах. На стартах этой серии в 2022 и 2023 годах Элиуд Кипчоге и Келвин Киптум установили мировые рекорды.

Миссия TAN - сохранять и популяризировать культурное наследие тюркских народов через серию забегов, вдохновляя бегунов на новые достижения и расширение горизонтов.

"Создание ассоциации TAN - это важный шаг в развитии международного бегового сообщества, объединяющего тюркские страны и их богатое культурное наследие. Мы открываем новые горизонты для спортсменов, предоставляя им возможность стать частью чего-то большего, чем просто соревнования. Это символ не только спортивных достижений, но и единства, вдохновляющий людей на новые победы и укрепляющий связи между нашими народами", - говорит генеральный директор Nomad Sport Арслан Малдыбаев.

TAN объединит культурные особенности и живописные трассы тюркских стран. В тюркских языках название ассоциации означает "рассвет" и "утреннюю зарю", символизируя начало нового дня и вдохновение на победы. Так и новое партнёрство региональных лидеров в беге под айдентикой TAN откроет новые перспективы для объединения культур и спортивного туризма.

Первая региональная беговая серия предлагает участникам пройти пять забегов:

● Baku Marathon (май 2025, Баку, Азербайджан)

● Bishkek Snow Leopard Run (21 сентября 2025, Бишкек, Кыргызстан)

● Almaty Marathon (28 сентября 2025, Алматы, Казахстан)

● Turkistan Marathon (26 октября 2025, Туркестан, Казахстан)

● Samarkand Marathon (ноябрь 2025, Самарканд, Узбекистан)

После прохождения всех забегов TAN бегун получает уникальную медаль финишёра.

Turkic Alliance of Long Runs - через тюркские земли бежим как одно целое!

Справка:

Baku Marathon

Май 2025 | Баку, Азербайджан

С 2016 года Фонд Гейдара Алиева проводит полумарафон для развития спортивной инфраструктуры и популяризации здорового образа жизни среди населения. В прошлом году в мероприятии приняли участие 18 тысяч бегунов. Они стартовали на Площади Государственного Флага и преодолели увлекательный маршрут по достопримечательностям столицы под девизом "Победи ветер". Мероприятие открыто для жителей города: ежегодно здесь проходят фан-зоны, игры и концерты.

"Баку всегда поддерживает плодотворные и дружественные союзы, направленные на укрепление и развитие тюркского мира и братских тюркских государств. Объединение крупнейших региональных забегов объясняется рядом причин: коммерческий интерес со стороны глобальных спонсоров, интерес участников, которые теперь становятся частью масштабного международного события, а также интерес гостей, желающих посетить одни из самых красивых городов региона. Кроме того, я абсолютно уверен, что уровень подготовки и участия местных бегунов значительно возрастёт, ведь теперь у них будет регулярная возможность соревноваться с лучшими атлетами региона", - отметил генеральный директор Sport Marketing Group, заместитель председателя правления Фонда Гейдара Алиева Аяз Ахмедов.

Bishkek Snow Leopard Run

21 сентября 2025 | Бишкек, Кыргызстан

Bishkek Snow Leopard Run - главный забег Кыргызстана, который проходит по центральным улицам столицы с захватывающими видами на горы и знаковые достопримечательности. В нём участвуют более 4,5 тысячи человек из 20 стран - от малышей трёх лет до профессиональных атлетов. Мероприятие несёт экологическую миссию, привлекая внимание к сохранению снежных барсов и уязвимых горных экосистем.

"Это яркий и благотворительный старт с уникальной атмосферой, где участники создают нечто большее, чем просто спортивное событие", - отметил генеральный директор Nomad Sport Арслан Малдыбаев.

Almaty Marathon

28 сентября 2025 | Алматы, Казахстан

Крупнейший старт Центральной Азии проходит у подножия Заилийского Алатау и предлагает бегунам увлекательную гонку с затяжными подъёмами и крутыми спусками. На международное событие собираются 15,6 тысячи бегунов из более чем 60 стран мира.

Организаторы марафона КФ "Смелость быть первым" продвигают идеи инклюзии в спорте и реализуют благотворительные проекты для детей с особыми потребностями. Регистрация на Almaty Marathon 2025 уже открыта.

"TAN - это о спорте, который объединяет, об укреплении связей и уважении к нашим общим корням. Объединение марафонов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана под эгидой TAN открывает перед нашими странами новые возможности: развитие спортивного туризма, привлечение международных участников и повышение уровня организации забегов. Этот проект поднимет наши марафоны на новый уровень, внесёт вклад в экономическое развитие регионов, популяризацию национальных достопримечательностей и укрепление дружбы между народами", - пояснил председатель попечительского совета КФ "Смелость быть первым" Галимжан Есенов.

Turkistan Marathon

26 октября 2025 | Туркестан, Казахстан

С 2022 года марафон знакомит участников с древней историей и современной жизнью Туркестана - духовного центра Казахстана. На последнем Turkistan Marathon собрались 3 тысячи бегунов из 21 страны мира.

Мероприятие популяризирует здоровый образ жизни и положительно сказывается на местной экономике. Главный организатор - КФ "Смелость быть первым", марафон также активно поддерживают местный акимат и бизнес-сообщество, стремясь превратить город в спортивный центр международного уровня.

Samarkand Marathon

Ноябрь 2025 | Самарканд, Узбекистан

С 2019 года Фонд развития культуры и искусства Узбекистана проводит международный благотворительный забег Samarkand Marathon. Событие привлекает внимание общественности к проблеме инклюзивности объектов культуры и искусства, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного туризма в Узбекистане. В 2022 году Samarkand Marathon вошёл в список квалификационных забегов чемпионата мира по марафону в возрастных группах Abbott WMM Wanda Age Group World Championship.

"Samarkand Marathon гордится тем, что становится частью ассоциации стартов на длинные дистанции TAN. Это возможность расширить аудиторию, повысить международное признание и укрепить связи с коллегами из других стран. Уникальное культурное наследие и живописные маршруты Узбекистана привнесут в серию особую атмосферу и возможность познакомиться с богатой историей региона. Совместными усилиями мы создаём не просто серию спортивных мероприятий, а платформу для обмена опытом, популяризации спорта и укрепления дружбы между народами. Мы верим, что эта инициатива станет незабываемой для всех участников, подарив уникальный опыт и вдохновляя на новые достижения", - пояснил куратор серии забегов Samarkand Marathon Мирхан Сагитов.


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URL: https://www.vb.kg/442564
Теги:
марафон, Организация тюркских государств
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