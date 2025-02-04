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Судебно-экспертная служба КР закупила оборудование на 145 млн сомов

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Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции КР (СЭС) подвела итоги работы за 2024 год и определила приоритетные задачи на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в 2024 году экспертами Службы проведено 5731 исследование с дачей заключений. Наиболее востребованными являются: автотехническая экспертиза (проведено 1587 экспертиз); криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (798); лингвистические и религиоведческие экспертизы (663).

Председатель СЭС Талантбек Кожонов отметил, что в 2024 году было закуплено оборудование для экспертных исследований и лабораторной работы исключительно за счет средств республиканского бюджета на общую сумму 145 млн. сомов, работа в этом направлении будет продолжена в 2025 году.

Служба также успешно приступила к реализации ряда инфраструктурных проектов. В рамках государственной целевой программы "Развития системы правосудия" СЭС активно ведет работу по открытию филиалов в Баткенской, Джалал-Абадской, Таласской и Нарынской областях.

"В 2025 году акцент будет сделан также на обучение экспертов, повышение их квалификации и расширение международного сотрудничества в области судебной экспертизы", - сообщил Кожонов.


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URL: https://www.vb.kg/442567
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан
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