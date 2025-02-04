В Иссык-Кульском районе задержаны подозреваемые в краже породистых баранов

В Иссык-Кульском районе задержаны четверо подозреваемых в скотокрадстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По её данным, 29 декабря 2024 года в милицию обратился с заявлением житель села Өрнөк, 1970 года рождения, И.Ж. Он сообщил, что в ночь с 28 на 29 декабря неизвестные лица похитили из его кошары в селе Өрнөк двух породистых баранов и ягнёнка. Заявитель оценил ущерб в 300 000 сомов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (кража).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны четверо подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались: уроженцы Кеминского района Чуйской области Т.Р. (1990 года рождения) и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности У.Э. (1987 года рождения), а также уроженцы города Бишкек С.У. (1987 года рождения) и П.А. (1992 года рождения).

По решению суда подозреваемые были взяты под стражу на срок 1 месяц в период следствия.

Ведётся следствие.