Горнолыжные курорты уровня Куршавеля. Кыргызстан перенимает мировой опыт

Кыргызстан сегодня уверенно заявляет о себе как о стране с огромным туристическим потенциалом. Недавний успех Каракола, который попал в престижный список 25 мест мира, обязательных к посещению, - это только одна из ярких вех в долгосрочной стратегии развития туризма. В свете этих успехов Фонд поддержки развития туризма продолжает работать над реализацией масштабных проектов, которые призваны значительно улучшить инфраструктуру и привлечь инвесторов в туристическую отрасль. О текущих инициативах фонда, перспективах и вызовах, с которыми сталкиваются специалисты в этой сфере, мы поговорили с президентом фонда, Рысалиевым Кылычбеком Сатаровичем.

Здравствуйте, Кылычбек Сатарович! Спасибо, что нашли время для беседы. Вы недавно возглавили Фонд поддержки развития туризма в Кыргызстане. Расскажите, пожалуйста, немного о себе и о вашем профессиональном пути.

Здравствуйте, рад вас видеть! Да, в октябре 2024 года меня назначили на должность Президента Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике. До этого я работал в этом же фонде, руководил отделом реализации проектов, возглавлял Управление проектами. Ранее я занимался развитием горнолыжных баз и реабилитационных центров в частном секторе.

Какую роль сегодня играет фонд в развитии туристической инфраструктуры страны? Какие проекты реализуются в настоящее время?

На данный момент в нашем портфеле такие важные инициативы, как Bosogo, GoBus, RestPoint, экотропы и инфонавигационные системы. В управлении фонда находятся пять туристических сервисных центров на Иссык-Куле. Кроме того, мы продвигаем туристический потенциал Кыргызской Республики на международных выставках.

Мы также занимаемся разработкой таких крупных инфраструктурных проектов как горные круглогодичные курорты. Так, на стадии согласования с инвесторами находятся проекты Baytik Mountain Resort, Chatkal Resort и Issyk-Kol - Tosor International Sports Complex.

В Кыргызстане уже анонсировано строительство нескольких амбициозных курортов и туристических комплексов. Есть ли у нашей страны необходимые ресурсы для реализации таких масштабных проектов?

Безусловно, у нас есть все необходимые ресурсы, в том числе и кадры, которые способны реализовывать подобные проекты. Однако мы понимаем, что для успешного внедрения таких инициатив важно перенимать опыт стран, где горнолыжные курорты и туризм в целом уже процветают, и при этом обладают высоким уровнем экологической ответственности. В декабре прошлого года делегация фонда, по приглашению и за счет финансирования европейских компаний, лидирующих в области строительства круглогодичных курортов, посетила их предприятия.

Мы провели успешные встречи с ведущими производителями, такими как Technoalpin, концерн HTI и входящими в нее компаниями Leitner, Demaclenko, Prinoth (Италия), POMA (Франция) и Bartholet (Швейцария). Со всеми перечисленными компаниями мы заключили меморандумы, направленные на развитие горнолыжных кластеров в КР. Эти компании специализируются на проектировании, производстве, монтаже и эксплуатации канатных дорог, систем искусственного оснежения, а также на выпуске снегоуплотнительных машин и различных аксессуаров для горнолыжной инфраструктуры. Мы также провели встречи с руководителями компаний Doppelmayr, SIDRA и Troyer.

Какие конкретные решения из зарубежного опыта вы считаете полезными для Кыргызстана?

Мы можем перенять передовые технологические решения. Одной из ключевых точек нашего визита стала встреча с компанией, лидером мирового рынка систем искусственного оснежения Technoalpin. Мы изучили их современные технологии, которые обеспечивают идеальные условия на горнолыжных трассах, даже при сложных погодных условиях зимой. Это был для нас крайне ценный опыт.

Вы упомянули об экологической ответственности. Как сочетать удобства для туристов с сохранением первозданной природы?

Это действительно важный вопрос. В фонде поддержки развития туризма мы стремимся создавать проекты, которые не только экономят ресурсы, но и минимизируют экологический след. Поэтому во время визита мы уделили особое внимание экологическим аспектам. Нас особенно интересовали технологии, которые позволяют эффективно использовать воду и электроэнергию, а также минимизируют уровень шума от оборудования. Так, мы изучили работу современного оборудования в Carezza Dolomites. Этот курорт стал для нас примером успешной интеграции современных технологий в туристическую инфраструктуру. Там система оснежения включает бассейны и насосные станции, используются кабинные и кресельные канатные дороги, а также ратраки - машины, которые не только равномерно распределяют снег, но и определяют его плотность. Применение цифровых технологий, таких как мобильные приложения и онлайн-бронирование, существенно повышают удобство для туристов. Этот опыт мы намерены адаптировать для развития горнолыжных кластеров и инфраструктуры в нашей стране, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса.

Какие решения вас особенно впечатлили во время визита?

Компания Prinoth продемонстрировала гибридные и электрические модели ратраков. Компания Leitner представила "умные" системы для канатных дорог, которые мониторят их работу в реальном времени, анализируют нагрузку и техническое состояние. Эти технологии могут быть адаптированы для наших горных условий.

Полезной была и встреча с Demaclenko - мы обсудили инновации в области снегогенерации, которые повышают эффективность использования воды и энергии, что необходимо для наших курортов с нестабильными климатическими условиями.

Компания Troyer представила решения в области малой гидроэнергетики. В горных районах использование рек для генерации электроэнергии - отличное решение. Это обеспечит независимость курортов от внешних энергосистем и снизит расходы на энергоснабжение, что будет выгодно для региона в долгосрочной перспективе.

Впечатляюще!

Да, но мы ездили не за впечатлениями. Ключевая цель, которую мы ставим перед собой – это локализация технологий. Мы уверены, что внедрение этих инновационных решений в Кыргызской Республике позволит создать новые рабочие места, повысить квалификацию местных специалистов и сделать инфраструктуру курортов более устойчивой. Мы рассматриваем возможность создания совместных предприятий, которые будут производить оборудование на месте, а также обеспечивать обучение для персонала. Это поможет нам не только ускорить внедрение передовых технологий, но и снизить зависимость от внешних поставок.

В Кыргызстане с каждым годом увеличивается число туристов, приезжающих кататься на лыжах, но пропускная способность горнолыжных курортов оставляет желать лучшего, что приводит к образованию очередей.

Вы правильно подметили. Одним из важнейших вопросов, на который стоит обратить внимание, является пропускная способность и способность канатных дорог справляться с таким потоком туристов. По приглашению управляющего курортом Куршевель, Паскаля де Тьерсана, мы посетили этот курорт, чтобы глубже понять как организована работа такого масштабного проекта и какие технологии применяются для улучшения качества сервиса и обслуживания гостей.

Паскаль де Тьерсан показал внедрение автоматизации и цифровых платформ, которые позволяют мониторить работу подъёмников. В Куршевеле канатные дороги считаются образцом безопасности и эффективности, и мы на практике убедились, как их продуманная работа гарантирует безопасность. Эти знания позволили понять, как такие решения могут быть адаптированы для наших курортов.

Вы сказали, что фонд заключил меморандум о сотрудничестве с заводом Poma. Если не ошибаюсь, это один из крупнейших производителей канатных дорог.

Да, это так и встреча с Poma стала важным этапом поездки. Компания представила новые модели канатных дорог с улучшенной пропускной способностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Poma также предлагает решения по использованию возобновляемых источников энергии для канаток, что особенно важно в условиях глобальных экологических вызовов. Кроме того, компания готова предоставить техническую поддержку и обучение персонала. Мы также изучили интеграцию технологий автоматизации и цифровых платформ SKADII для управления подъемниками, что повышает безопасность и удобство обслуживания.

Какие новшества используют европейские курорты?

В Швейцарии мы ознакомились с инновационной канатной дорогой Bartholet Rope Taxi, которая сочетает в себе канатную дорогу и такси. Каждая кабина перемещается по индивидуальному маршруту, выбранному через мобильное приложение, это снижает время ожидания и позволяет быстро добраться до нужной точки без остановок. Кабины вмещают от 2 до 10 человек. Система идеально подходит для курортов с большим потоком туристов. Канатная дорога оснащена панорамными окнами, а также использует возобновляемые источники энергии, включая солнечные панели. Мы также посетили производственные мощности компании Bartholet, где посмотрели процесс создания канатных дорог, от проектирования до сборки.

А какие из этих компаний могут прийти в Кыргызстан?

Компания Doppelmayr предложила нам полный спектр услуг, включая установку канатных дорог и их дальнейшее обслуживание. Мы ознакомились с успешными примерами установки канатных дорог на различных курортах, и важно, что компания не только предоставляет оборудование, но и оказывает техническую поддержку на всех этапах. Для нас это означает, что мы сможем обеспечивать высокий уровень безопасности и надежности канатных дорог в течение многих лет.

Кылычбек Сатарович, а что насчет упомянутой вами компании SIDRA и какую роль она может сыграть в ваших проектах?

Кылычбек Сатарович: SIDRA имеет большой опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в инфраструктуре, недвижимости и туризме. Мы обсудили возможное сотрудничество, включая привлечение инвестиций для развития курортов и туристической инфраструктуры в Кыргызской Республике. Компания выразила заинтересованность в поддержке крупных проектов и может стать стратегическим партнёром для реализации наших инициатив.

Как вы видите дальнейшее развитие горнолыжных курортов в Кыргызстане с учетом всего полученного опыта и новых партнёрств?

Мы планируем активно сотрудничать с партнёрами для внедрения передовых технологий, привлечения инвестиций и создания устойчивой, безопасной инфраструктуры. Наша цель - развитие курортов в соответствии с мировыми стандартами качества, чтобы сделать их более конкурентоспособными, привлекательными для туристов и укрепить позиции Кыргызской Республики на международной туристической арене.