В Бишкеке прошла церемония возложения цветов к памятнику Михаила Фрунзе

В Бишкеке в день 140-летия со дня рождения нашего соотечественника и выдающегося государственного деятеля советского периода Михаила Фрунзе состоялась церемония возложения цветов к его памятнику на бульваре Эркиндик. Об этом сообщили в Доме-музее М. Фрунзе.

"Возложение цветов сопровождалось почётным караулом солдат Национальной гвардии Кыргызской Республики и исполнением военного оркестра. В церемонии приняли участие коллектив Мемориального дома-музея М. Фрунзе, представители Россотрудничества и военного атташе посольства Российской Федерации, ученые КНУ им.Ж.Баласагына и КРСУ.

После официальной части участники смогли поделиться своими мыслями о роли Михаила Фрунзе в создании регулярной армии и его сопричастности к обретению современной государственности.

Дирекция музея благодарит мэра Бишкека Айбека Джунушалиева за инициативную работу по приданию памятнику и постаменту опрятного вида".