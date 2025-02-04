Погода
$ 87.41 - 87.84
€ 90.48 - 91.47

В Бишкеке прошла церемония возложения цветов к памятнику Михаила Фрунзе

260  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке в день 140-летия со дня рождения нашего соотечественника и выдающегося государственного деятеля советского периода Михаила Фрунзе состоялась церемония возложения цветов к его памятнику на бульваре Эркиндик. Об этом сообщили в Доме-музее М. Фрунзе.

"Возложение цветов сопровождалось почётным караулом солдат Национальной гвардии Кыргызской Республики и исполнением военного оркестра. В церемонии приняли участие коллектив Мемориального дома-музея М. Фрунзе, представители Россотрудничества и военного атташе посольства Российской Федерации, ученые КНУ им.Ж.Баласагына и КРСУ.

После официальной части участники смогли поделиться своими мыслями о роли Михаила Фрунзе в создании регулярной армии и его сопричастности к обретению современной государственности.

Дирекция музея благодарит мэра Бишкека Айбека Джунушалиева за инициативную работу по приданию памятнику и постаменту опрятного вида".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442573
Теги:
памятник, Бишкек, Фрунзе
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  