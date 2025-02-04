В Кыргызстане создана Государственная служба исполнения наказаний при кабинете министров КР, сообщает пресс-служба президента КР.

Соответствующий указ подписал глава государства, согласно которому в целях совершенствования и повышения эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

1. Создать Государственную службу исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики на базе Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

2. Переименовать Службу охраны и конвоирования при Министерстве юстиции Кыргызской Республики в Департамент охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

3. Кабинету Министров Кыргызской Республики

в установленном порядке:

– разработать и утвердить Положение о Государственной службе исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

– в месячный срок внести соответствующие проекты нормативных правовых актов, вытекающие из настоящего Указа;

– принять необходимые организационные, финансовые

и иные меры, вытекающие из настоящего Указа.