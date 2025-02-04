Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Китай

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 февраля, прибыл с государственным визитом в город Пекин по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту "Шоуду" города Пекин.

В аэропорту вывешены государственные флаги, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.

Президента Садыра Жапарова встретили министр жилищного, городского

и сельского строительства Китайской Народной Республики Ни Хун и другие официальные лица.

В соответствии с программой визита завтра, 5 февраля, в г. Пекин Президент Садыр Жапаров проведёт переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, а также с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном и Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи.

В ходе визита планируется подписание ряда важных межправительственных соглашений, принятие совместной декларации двух государств об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, Президент Садыр Жапаров примет участие в церемонии открытия IX зимних Азиатских игр в Харбине.