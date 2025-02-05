В Бишкеке задержаны активные члены "Хизб ут- Тахрир"

Сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека провели спецоперацию по задержанию активных членов запрещенной экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, задержанные распространяли экстремистские материалы в мечетях столицы, занимались пропагандой и вербовкой новых членов.

Возбуждено уголовное дело по статье 332 УК КР (изготовление и распространение экстремистских материалов).

Задержаны двое подозреваемых: А.Н., 1990 года рождения и К.К., 1989 года рождения, которые были водворены в ИВС.

При обысках у задержанных обнаружены и изъяты экстремистская литература, агитационные листовки, мобильные телефоны и внешние носители информации.

Следственные мероприятия продолжаются, ведется работа по установлению других причастных лиц.