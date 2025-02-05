Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 90.48 - 91.47

На Иссык-Куле при возврате взятки задержан глава областного ДАГ

375  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержан начальник представительства Департамента градостроительства и архитектуры Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Иссык-Кульской области гражданин М.К. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным ведомства, задержанный в рамках проверки генерального плана земельных участков, расположенных в селе Бостери Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, используя свое служебное положение, принудил местную жительницу передать ему т.н. взятку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.343 УК КР, 3 февраля при возврате ранее полученной взятки, с поличным задержан М.К., который по результатам следственных действий водворен в ИВС. В настоящее время продолжается следствие.

На Иссык-Куле задержан глава областного Департамента архитектуры за вымогательство. По данным ГКНБ, он требовал взятку при проверке земельных участков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442586
Теги:
ГКНБ, задержание, Иссык-Кульская область, взятка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  