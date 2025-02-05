На Иссык-Куле при возврате взятки задержан глава областного ДАГ

Задержан начальник представительства Департамента градостроительства и архитектуры Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Иссык-Кульской области гражданин М.К. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным ведомства, задержанный в рамках проверки генерального плана земельных участков, расположенных в селе Бостери Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, используя свое служебное положение, принудил местную жительницу передать ему т.н. взятку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.343 УК КР, 3 февраля при возврате ранее полученной взятки, с поличным задержан М.К., который по результатам следственных действий водворен в ИВС. В настоящее время продолжается следствие.

На Иссык-Куле задержан глава областного Департамента архитектуры за вымогательство. По данным ГКНБ, он требовал взятку при проверке земельных участков.