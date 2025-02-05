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Бакыт Бакетаев: Аскар Салымбеков заслуживает Нобелевской премии

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Политолог Бакыт Бакетаев считает, что бизнесмен и меценат Аскар Салымбеков за свою деятельность заслуживает Нобелевской премии. Свое мнение по этому поводу он высказал редакции vb.kg.

"Сегодня юбилей Аскара Салымбекова. Это человек, который останется в новейшей истории суверенного Кыргызстана на века. Почему? Да потому, что после распада СССР в Кыргызстан, как и в другие постсоветские страны пришел голод, безработица. Все заводы, фабрики остановились. Страна перешла от социализма к капитализму. Народ не был знаком с рыночной экономикой, потому как все 70 лет мы строили социализм, когда за граждан все решала компартия. Все были заняты делом, все были трудоустроены, а то мизерное меньшинство, которое не имело работы, государство с милицией искали и устраивали на работу.

И в 90-е, когда народу буквально приходилось выживать, как-то кормить свои семьи, Аскар Салымбеков организовал рынок "Дордой". И все мы потянулись на этот рынок: кто торговать, а кто покупать. За прилавками тогда, в основном, стояли наши женщины, постигавшие законы торговли. Они же стали в массовом порядке ездить за товарами в Китай, Турцию, перепродавая их на родине. Мы там одевались, питались и познавали новые рыночные реалии.

За 30 лет "Дордой" стал школой для многих бизнесменов новой страны, для людей новой формации. Люди научились торговать, а затем и строить заводы, фабрики, открывать свое дело.

О рынке "Дордой" узнали не только по всей стране и в Центральной Азии, но и в Европе, Америке. Его можно с смело назвать Академией рыночной экономики.

Аскар Маткабылович, будучи человеком состоятельным, легко мог приобрести себе самолёт, дорогие авто, построить замок где-то на Лазурном берегу Франции или на Женевском озере в Швейцарии. Однако он пошел другим путем: стал развивать отечественный футбол, кок-бору, помогать нашим музеям, спонсировать художников, учёных. И он не стал покупать золотые унитазы, строить дворцы. Свои деньги вкладывал в свою страну, в своих граждан, потенциал. Тысячи учёных, акынов, людей науки получили от него помощь, совет, стимул.

О мудрости и гуманизме Аскара Салымбекова в народе ходят легенды. Это наш истинный батыр, герой нашего времени. Вот, кому надо вручать главную награду страны. Да что там - его мудрость, дальновидность, благотворительность и стремление к созиданию тянут даже на Нобелевскую премию!", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/442587
Теги:
Аскар Салымбеков, Бакыт Бакетаев, Кыргызстан
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