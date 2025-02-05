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ГНС вручила сертификаты на квартиры победителям лотереи

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В Бишкеке состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на квартиры победителям второго этапа стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!", прошедшего с 25 по 30 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков вручил победителям сертификаты. В завершении мероприятия, участники смогли лично посетить строящийся жилой дом и увидеть свои будущие долгожданные квартиры.

Напомним, что второй этап лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" определил 1244 победителя, среди которых разыграны 10 квартир, 11 электромобилей и 4 путёвки в Дубай на двоих.

Лотерея была направлена на повышение налоговой грамотности и гражданской ответственности. Её основная цель – борьба с теневой экономикой и формирование народного контроля за субъектами налогообложения, использующими контрольно-кассовые машины.


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URL: https://www.vb.kg/442589
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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