Садыр Жапаров высоко оценил инициативу "Один пояс, один путь"

Президент Садыр Жапаров сегодня, 5 февраля, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем в городе Пекин. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, главы двух государств провели широкий обмен мнениями о кыргызско-китайских отношениях, углублении всестороннего и равноправного сотрудничества, а также о международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.

Стороны высоко оценили результаты развития двусторонних отношений с момента подписания "Совместной декларации Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху" в мае 2023 года, единогласно согласились использовать это как основу для дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем, подтвердили стремление к поддержанию региональной стабильности и развития на благо народов двух стран.

Председатель Си Цзиньпин отметил, что по традиции в Китае, весь первый месяц лунного календаря считается праздничным. Он подчеркнул, что Садыр Жапаров - первый иностранный лидер, которого он принимает в дни Праздника Весны.

"Китай и Кыргызстан объединяют не только прочные связи, но и тесное сближение народов. Наши отношения достигли прорывного уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Между нашими странами укрепляется политический диалог, основанный на доверии", - отметил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что в период президентства кыргызского лидера страна демонстрирует стабильное развитие и достигает значительных успехов. Председатель Китая выразил уверенность, что Кыргызстан под руководством Садыра Жапарова выбрал независимый и самобытный путь развития, соответствующий его национальным интересам.

В свою очередь, президент Кыргызстана искренне поздравил председателя КНР, а также весь дружественный китайский народ с Праздником весны – Чуньцзе. Он подчеркнул, что этот праздник, наполненный теплом семейных встреч, является ярким символом богатой и многогранной культуры Китая.

Президент Кыргызстана с теплотой вспомнил первый зарубежный визит в Китай 3 года назад с председателем КНР, подчеркнув, что ему было приятно найти в его лице надежного друга Кыргызстана. Анализируя развитие двусторонних отношений за последние три года, он с удовлетворением констатировал, что проведено множество визитов и совместных мероприятий на уровне глав парламентов, правительств и министерств.

Садыр Жапаров особо подчеркнул успешное межрегиональное сотрудничество, которое уже начало приносить хорошие плоды. В разных регионах страны в кратчайшие сроки строятся заводы, открываются совместные предприятия, запускаются проекты в сферах торговли, машиностроения, логистики, транспорта и электронной коммерции. Он отметил, что вместе с ним в Китай прибыли руководители регионов, что подчеркивает готовность к дальнейшему углублению межрегионального взаимодействия.

Президент Кыргызстана также высоко оценил инициативу "Один пояс, один путь", основанной на равноправном и взаимовыгодном партнерстве. Садыр Жапаров подтвердил готовность Кыргызстана участвовать в реализации еще более масштабных проектов в рамках этой инициативы.

Садыр Жапаров также подтвердил приверженность Кыргызстана инициативам Китая по Глобальному развитию, Глобальной безопасности и Глобальной цивилизации, отметив их вклад в достижение целей устойчивого развития ООН и поддержание безопасности в мире.

Президент Кыргызстана отметил, что по инициативе председателя КНР был создан новый формат регионального сотрудничества "Китай – Центральная Азия", и выразил поддержку предложению о создании его Секретариата, подчеркнув готовность Кыргызстана внести свой вклад в его работу.

"Кыргызстан видит в Китае не только верного друга и надёжного партнёра, но и вдохновляющего соседа, который демонстрирует, что грамотное сочетание реформ, дальновидного руководства и уважения к своей культуре способно привести к выдающимся результатам", - отметил Садыр Жапаров, завершая свое выступление.