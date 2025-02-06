Стало известно, сколько имеется в стране поголовья скота и птицы

По состоянию на конец 2024 года поголовье крупного рогатого скота в Кыргызстане составило 1828527 голов, что на 1,5 % больше, в том числе поголовье коров составило 918 638 голов, что на 1,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Численность овец и коз достигла 6282810 голов, что на 1,1 % больше, лошадей - 553531 голов, что на 2 % больше, чем в 2023 году.

Количество домашней птицы составило 7724314 голов, что на 10,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.