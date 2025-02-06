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Стало известно, сколько имеется в стране поголовья скота и птицы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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По состоянию на конец 2024 года поголовье крупного рогатого скота в Кыргызстане составило 1828527 голов, что на 1,5 % больше, в том числе поголовье коров составило 918 638 голов, что на 1,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Численность овец и коз достигла 6282810 голов, что на 1,1 % больше, лошадей - 553531 голов, что на 2 % больше, чем в 2023 году.

Количество домашней птицы составило 7724314 голов, что на 10,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/442592
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, животные
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