В регионах Кыргызстана проходят продовольственные ярмарки

По поручению министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева в целях обеспечения населения доступными продуктами питания в ряде регионов страны (Бишкек, Нарын, Чон – Алай и др) организуются продовольственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"Местные производители реализуют широкий ассортимент сельхозпродукции, начиная от овощей и фруктов, мяса и молочных продуктов, по низким ценам. Целью ярмарок является обеспечение местных жителей необходимой сельскохозяйственной продукцией по низким ценам и создание благоприятных условий для граждан, дальнейшее поддержание стабильных цен на основные продовольственные товары, в том числе мясо, в регионах и обеспечение продовольственной безопасности. Цены на продукты питания будут тщательно контролироваться соответствующими органами в этой области.

Отметим, что на данный момент говядина и баранина в зависимости от региона продаются по 550-650 сомов, конина по 600-620 сомов. А чуть подорожавший картофель подешевел с 60-65 до 45-49 сомов".