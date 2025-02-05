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В Караколе расследуют дело о мошенничестве на 900 тысяч сомов

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В январе 2025 года в милицию поступили заявления о мошенничестве, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Потерпевшими стали Т.К. (2003 г.р.) из Бишкека и К.К. (1969 г.р.) из Каракола. По их словам, в 2024 году некий Кайрат купил у Т.К. рыбу на 760 тысяч сомов и у К.К. автомобиль Nissan Primera за 180 тысяч сомов, но полностью не рассчитался.

По факту возбуждено дело по статье 209 УК КР (мошенничество). Подозреваемый, ранее судимый и находившийся в розыске, задержан в Бишкеке. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

ОВД Каракола проверяет его причастность к другим эпизодам и просит пострадавших обращаться по телефонам: 102, 0708 261872.


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URL: https://www.vb.kg/442594
Теги:
задержание, Каракол, мошенничество
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