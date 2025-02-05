Зеленский заявил, что готов сесть за один стол переговоров с президентом РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в мирных переговорах за одним столом с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Если это единственный вариант, при котором мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей, то мы определенно пойдем на этот вариант встречи", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что будет готов на переговоры с Путиным, несмотря на свое отношение к российскому президенту.

"Какая разница, как я к нему отношусь. Я не буду добр к нему. Я считаю его врагом, и, если честно, я думаю, что он тоже считает меня врагом", - заявил президент Украины.