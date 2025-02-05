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Зеленский заявил, что готов сесть за один стол переговоров с президентом РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в мирных переговорах за одним столом с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Если это единственный вариант, при котором мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей, то мы определенно пойдем на этот вариант встречи", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что будет готов на переговоры с Путиным, несмотря на свое отношение к российскому президенту.

"Какая разница, как я к нему отношусь. Я не буду добр к нему. Я считаю его врагом, и, если честно, я думаю, что он тоже считает меня врагом", - заявил президент Украины.


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URL: https://www.vb.kg/442595
Теги:
Владимир Путин, Россия, Украина
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