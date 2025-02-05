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"Я увидел много талантов в Кыргызстане". Интервью с тренером Гильдасом Болу

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- Самуэль Деди Ирие
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Выдающийся профессиональный баскетболист Кот-д'Ивуара Гильдас Болу известный еще как Би Болу Гильдас Бах уже четвертый год живет в Кыргызстане, и за это время он успел очень многое сделать и продолжает делать для развития баскетбола в нашей стране. В свое время он играл за национальную сборную Кот-д'Ивуара для участия в розыгрыше "Кубка Африки" по баскетболу в Восточной Африке. Позже его пригласили поучаствовать в сборах NBA. В 2019 году он играл с командой UGB (объединённое поколение баскетболистов). В 2021 году Гильдаса Болу пригласили в Кыргызстан, где он успел сыграть в нескольких отечественных командах. В настоящее время Гильдас Болу тренирует в Бишкеке юных баскетболистов. В интервью редакции vb.kg он поделился своими впечатлениями о Кыргызстане и мыслями по поводу развития баскетбола в нашей стране.

Что привело вас в Кыргызстан?

После завершения профессионального баскетбольного сезона в Руанде я получил приглашение приехать в Кыргызскую Республику и играть в Баскетбольной Лиге Кыргызстана (KBL) в 2021 году. Поскольку я тогда был свободен, то решил воспользоваться этой возможностью и попробовать новый опыт. Я играл в Азиатской профессиональной лиге в Кыргызстане за такие команды, как Patriotes Basketball Team, Nitro Basketball Team и Yntemark Basketball Team.

Сколько языков вы знаете, и как общаетесь со своими учениками?

Я говорю на нескольких языках, включая французский, африканские языки, английский и немного русский. Я также пытаюсь выучить кыргызский, хотя это все еще сложно для меня, но я не сдаюсь (улыбается). Большинство детей, которых я тренирую, говорят на английском, что облегчает общение. Мы хорошо понимаем друг друга.

Вы посещали какие-либо места в Кыргызстане, и есть ли у вас друзья здесь?

Да, я побывал в нескольких красивых местах в Кыргызстане, например, бывал неоднократно в горах и также на Иссык-Куле. У меня есть несколько местных друзей, которые часто показывают мне город по выходным.

Что вы можете сказать о Кыргызстане?

Я встретил здесь много замечательных людей, которые помогли мне обосноваться. Работа с детьми и их поддерживающими родителями - это замечательный опыт. В целом люди были добры ко мне. Конечно, иногда случаются неприятные ситуации в городе, но я предпочитаю не заострять на этом внимание. Как говорится: "Нет плохих наций, есть плохие люди".

Каковы ваши советы по развитию баскетбола в Кыргызстане?

Я играл в чемпионате и увидел впечатляющие таланты. Однако, я думаю, что Федерация баскетбола Кыргызстана (KBF) должна более активно развивать баскетбол в стране. Правительство также должно поддерживать этот вид спорта, предоставляя спонсорскую помощь федерации и командам, организовывая турниры и учебные поездки для молодого поколения. Это поможет развивать молодые таланты и улучшить образование в области баскетбола.

Хотели бы вы обосноваться в Кыргызстане?

Я еще не уверен, но Бишкек - отличное место для жизни. Стоимость жизни здесь невысокая, а люди добрые. Пока что все идет хорошо, и мне приятно тренировать детей, и помогать им строить будущее в этом виде спорта. Посмотрим, что принесет будущее.

Вам нравится местная еда?

Да, я люблю плов, но у нас в стране тоже готовят похожее блюдо. Мне также нравится лагман (улыбается).

Спасибо большое и удачи в будущем?

Спасибо!


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URL: https://www.vb.kg/442602
Теги:
баскетбол, Кыргызстан
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