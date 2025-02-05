Зимние Азиатские Игры: хоккеисты Кыргызстана разгромили Бахрейн - 29:0

Сборная Кыргызстана по хоккею одержала вторую победу на зимних Азиатских Играх в Китае.

Хоккейный турнир в рамках Азиады в Харбине начался 3 февраля (за 4 дня до официальной церемонии открытия) при участии 14 команд.

Как сообщает официальный сайт соревнований, сборная Кыргызстана попала в группу В, где играет с командами из Сингапура, Бахрейна и Кувейта.

Во втором туре, матчи которого прошли 5 февраля, хоккеисты Кыргызстана разгромили Бахрейн - 29:0. По 4 шайбы в ворота соперника забросили Александр Титов и Денис Попов.

Напомним, что в первом туре, 3 февраля, кыргызстанцы встречались со сборной Кувейта и одержали победу в овертайме со счетом 9:8. Мамед Сейфулов забил в ворота соперников пять шайб!

В заключительной игре группового этапа сборная Кыргызстана 9 февраля сыграет с Сингапуром.

Четвертьфинальные поединки в рамках мужского хоккейного турнира на Азиатских Играх в Китае пройдут 11 февраля.