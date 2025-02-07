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Россотрудничество объявляет о старте конкурса "Моя семья в истории"

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- Светлана Лаптева
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Россотрудничество объявляет о старте II Международного конкурса "Моя семья в истории". Конкурс, направленный на сохранение исторической памяти и наследия Великой Отечественной войны, пройдет с 28 января по 30 мая 2025 года и предназначен для молодых граждан Кыргызстана в возрасте от 16 до 19 лет.

Конкурс включает два этапа:

1. 28 января – 09 апреля - участники представляют эссе на одну из предложенных тем, связанных с семейной историей и ее ролью в общем историческом контексте;

2. 10 апреля – 30 мая - лучшие авторы (по мнению жюри) проходят во второй этап, где необходимо будет придумать исторический проект на основе своего эссе.

Главный приз – участие в Школе историков-архивистов в Москве в рамках культурно-образовательной программы "Здравствуй, Россия!"

Участникам Школы Россотрудничество покрывает расходы на проезд, проживание и питание.

Приглашаются к участию: учащиеся школ, проявляющие интерес к истории и планирующие связать свою профессиональную жизнь с историей или архивным делом; студенты вузов, обучающиеся по специальности "Исторические науки" или иным гуманитарным дисциплинам.

Владение русским языком на уверенном уровне – является обязательным условием участия в конкурсе.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо в срок до 9 апреля 2025 года (включительно) написать эссе и направить его на почту kirgizia_bishkek@rs.gov.ru, приложив к нему сканы 2ух заполненных документа: Сведения об участнике, согласие на обработку личных данных.

Подробности о конкурсе можно узнать в представительстве Россотрудничества в Кыргызской Республике обратившись по телефону +996 312 300 512 или написав на электронную почту kirgizia_bishkek@rs.gov.ru.


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URL: https://www.vb.kg/442616
Теги:
конкурс, Россотрудничество, Кыргызстан
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