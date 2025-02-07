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В профлицее №98 прошел урок мужества, посвященный героям военной авиации

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- Светлана Лаптева
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В профессиональном лицее № 98 города Бишкек прошел урок мужества, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной и истории военной авиации Кыргызстана.

Летчик и военный авиаинженер войсковой части 23565 Сил военной обороны ВО ВС КР рассказали учащимся об истории Одесской школы пилотов, которая в 1941 году передислоцировалась из Одессы через Сталинград во Фрунзе. По их словам, во время Великой Отечественной войны Кыргызстан подготовил более 1500 пилотов для фронта, и сегодня войсковая часть 23565 считается правопреемницей той самой Одесской школы пилотов.

Ребятам рассказали, что и сегодня молодые люди могут выбрать летную профессию, тем более что профлицей №98 обучает техническим профессиям. Молодых ребят в свою очередь заинтересовала тема продолжения обучения в авиационных вузах, и поэтому было задано много вопросов профессионалам.

В мероприятии участвовали и представители поискового движения Кыргызстан "Наша Победа-Биздин Жениш", которые затронули тему сохранения памяти погибших и пропавших без вести летчиках и солдатах ВОВ.


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URL: https://www.vb.kg/442618
Теги:
ВОВ, школа, Бишкек, самолеты
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