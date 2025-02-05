Один билет – и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 000 000 на кругосветку

Кто из нас не мечтал отправиться когда-нибудь в кругосветное путешествие?

Экзотические пляжи, величественные горы, древние города и современные мегаполисы – всё это может стать реальностью!

Осталось получить билет, только для начала просто лотерейный от приложения "Мой О!".

Уже 10 февраля будет разыгран главный приз – 10 000 000 сомов, которые помогут воплотить вашу мечту о путешествии вокруг света!

Не упустите шанс стать миллионером!

Тем более, что это так просто:

Скачайте "Мой О!" в Google Play или App Store. Пройдите идентификацию в приложении. Совершайте привычные действия изо дня в день: пополняйте баланс О!, оплачивайте покупки по фирменному QR, переводите и принимайте платежи на сумму от 500 сомов.

Больше билетов – больше шансов на победу!

Помимо 10 миллионов сомов, в этот же день будут определены ещё 8 обладателей призов по 50 000 сомов.

Не упустите свой шанс – приближайте мечту вместе с "Мой О!".

Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 – 10.02.2025.

Разрешение №421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017.

Период проведения лотереи: 02.12.2024 – 10.02.2025. Разрешение №421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР. Подробности на udacha.o.kg.