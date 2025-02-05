Кыргызстан и Китай укрепляют сотрудничество в области чистой энергетики

В рамках визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и Министерством коммерции Китая, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"Меморандум направлен на реализацию Национальной программы развития Кыргызстана до 2026 года и 14-го Пятилетнего плана развития Китая.

Главная цель - усиление инвестиционного сотрудничества в разработке минералов для чистых энергетических технологий и открытие новых точек роста в этой сфере".