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Кыргызстан и Китай укрепляют сотрудничество в области чистой энергетики

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В рамках визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и Министерством коммерции Китая, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"Меморандум направлен на реализацию Национальной программы развития Кыргызстана до 2026 года и 14-го Пятилетнего плана развития Китая.

Главная цель - усиление инвестиционного сотрудничества в разработке минералов для чистых энергетических технологий и открытие новых точек роста в этой сфере".


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URL: https://www.vb.kg/442622
Теги:
Китай, экология, Кыргызстан
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