Члены Кыргызского футбольного союза успешно завершили программу ФИФА

Члены Исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза Асылбек Кадралиев и генеральный директор ООО "Спорт Маркетинг" Эмиль Кутманов приняли участие в образовательном проекте FIFA Executive Programme и успешно завершили его, представив план по увеличению доходов, направленный на улучшение финансовой устойчивости национальной ассоциации.

В своих проектах они разработали стратегию по улучшению финансового положения ассоциации, проанализировали существующие потоки доходов, выявили возможности для роста и подготовили конкретные предложения по увеличению доходов. В ходе работы они изучили партнерские соглашения, продажу билетов, медиа-права и другие коммерческие активы, а также оценили эффективность маркетинговых платформ, таких как веб-сайты и социальные сети.

В результате успешного завершения программы Асылбек Кадралиев и Эмиль Кутманов были награждены сертификатами от FIFA за свои достижения. Сертификаты им вручил Первый Президент КФС Нурдин Букуев.