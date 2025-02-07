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Члены Кыргызского футбольного союза успешно завершили программу ФИФА

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- Самуэль Деди Ирие
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Члены Исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза Асылбек Кадралиев и генеральный директор ООО "Спорт Маркетинг" Эмиль Кутманов приняли участие в образовательном проекте FIFA Executive Programme и успешно завершили его, представив план по увеличению доходов, направленный на улучшение финансовой устойчивости национальной ассоциации.

В своих проектах они разработали стратегию по улучшению финансового положения ассоциации, проанализировали существующие потоки доходов, выявили возможности для роста и подготовили конкретные предложения по увеличению доходов. В ходе работы они изучили партнерские соглашения, продажу билетов, медиа-права и другие коммерческие активы, а также оценили эффективность маркетинговых платформ, таких как веб-сайты и социальные сети.

В результате успешного завершения программы Асылбек Кадралиев и Эмиль Кутманов были награждены сертификатами от FIFA за свои достижения. Сертификаты им вручил Первый Президент КФС Нурдин Букуев.


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URL: https://www.vb.kg/442625
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