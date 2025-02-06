Чемпионат Кыргызстана по футболу стартует 4 марта

В долгожданном новом сезоне география Национального чемпионата расширяется, и за чемпионский титул будут бороться 14 команд. Ожидается ожесточенная борьба за звание "Чемпиона Кыргызстана".

Участники сезона 2025 года:

ФК "Абдыш-Ата", г. Кант

ФК "Азиягол", г. Бишкек

ФК "Алай", г. Ош

ФК "Алга", г. Бишкек

ФК "Барс", г. Каракол

ФК "Бишкек Сити", г. Бишкек

ФК "Дордой", г. Бишкек

ФК "Илбирс", г. Бишкек

ФК "Кыргызалтын", г. Кара-Балта

ФК "Мурас Юнайтед", г. Жалал-Абад

ФК "Нефтчи", г. Кочкор-Ата

ФК "Өзгөн", г. Өзгөн

ФК "ОшМУ", г. Ош

ФК "Талант", с. Беш-Күнгөй (Чуйская область)