Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.48 - 91.47

Чемпионат Кыргызстана по футболу стартует 4 марта

225  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В долгожданном новом сезоне география Национального чемпионата расширяется, и за чемпионский титул будут бороться 14 команд. Ожидается ожесточенная борьба за звание "Чемпиона Кыргызстана".

Участники сезона 2025 года:

ФК "Абдыш-Ата", г. Кант

ФК "Азиягол", г. Бишкек

ФК "Алай", г. Ош

ФК "Алга", г. Бишкек

ФК "Барс", г. Каракол

ФК "Бишкек Сити", г. Бишкек

ФК "Дордой", г. Бишкек

ФК "Илбирс", г. Бишкек

ФК "Кыргызалтын", г. Кара-Балта

ФК "Мурас Юнайтед", г. Жалал-Абад

ФК "Нефтчи", г. Кочкор-Ата

ФК "Өзгөн", г. Өзгөн

ФК "ОшМУ", г. Ош

ФК "Талант", с. Беш-Күнгөй (Чуйская область)


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442626
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  