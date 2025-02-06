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Для Ислама Махачева UFC готовит особенный бой

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- Самуэль Деди Ирие
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Спустя две недели после очередной успешной защиты титула UFC в легком весе Исламом Махачевым, сильнейшая лига мира уже работает над большим поединком с участием лучшего бойца организации вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщает fighttime.ru.

"Я знаю, есть много конспирологических теорий на этот счет, но вам стоит проявить немного терпения, и вы увидите, чем все закончится", - заявил глава UFC, Дана Уайт, на пресс-конференции в Эр-Рияде, отвечая на вопрос о том, будет ли россиянин драться со своим соотечественником Арманом Царукяном, или разделит октагон с другим соперником.

Спустя несколько часов руководитель организации раскрыл данную тему в интервью TheMacLife.

"Вам задали вопрос об Исламе Махачеве, и на вашем лице появилась многозначительная улыбка - означает ли это, что вы работаете над чем-то особенным с его участием? Именно это сейчас происходит?", - спросил Уайта журналист.

"Это было очень проницательно", - ответил президент UFC. "Да, у нас в работе много чего интересного. Каждый год я говорю себе – как нам повысить планку, перейти на другой уровень? И каждый год мы именно это и делаем. Мы организуем интересные бои, и сейчас в работе у нас много интригующих поединков".

18 января на UFC 311 в Лос-Анджелесе Ислам Махачев должен был выйти на защиту титула против Армана Царукяна, однако, первый номер дивизиона в последний момент снялся с поединка из-за травмы спины, в результате чего титульный шанс получил вышедший на замену бразилец Ренато Мойкано, который уже в первом раунде уступил действующему чемпиону удушением.

Источник: sport.kg


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URL: https://www.vb.kg/442630
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