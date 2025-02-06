Китай планирует построить в Кыргызстане ветро-солнечные электростанции

В рамках государственного визита президента Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику были заключены инвестиционные соглашения в сфере энергетики в городе Пекин. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, подписан инвестиционный договор между кабинетом министров Кыргызской Республики и китайской компанией "Shenzhen Energy Group Co., Ltd.". Документ предусматривает строительство и эксплуатацию ветроэлектростанции мощностью 300 МВт на территории Кыргызстана.

Кроме того, заключен еще один инвестиционный договор с "Shenzhen Energy Group Co., Ltd.", который направлен на создание солнечной электростанции мощностью 300 МВт.

Инвестиционное соглашение подписали министр энергетики КР Таалайбек Ибраев и вице-президент компании "Shenzhen Energy Group Co., Ltd" Ли Чжуогэ.

Эти соглашения открывают новые перспективы для энергетического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, способствуя развитию возобновляемых источников энергии, привлечению инвестиций и укреплению энергетической безопасности республики.

Для справки: Компания Shenzhen Energy является крупнейшим местным производителем электроэнергии в Шэньчжэне, городе на юге Китая. Компания входит в тройку крупнейших государственных предприятий (GRE), под управлением SASAC Шэньчжэня, обладает высокой политической значимостью, а также является одним из крупнейших и наиболее активных эмитентов облигаций среди GRE Шэньчжэня. Shenzhen Energy инвестирует в энергосберегающие объекты, недвижимость и аренду, а также занимается проектированием, строительством, управлением и эксплуатацией энергетических объектов.

Shenzhen Energy занимается разработкой, производством, покупкой и продажей традиционных и новых источников энергии. Компания инвестирует и управляет высокотехнологичными отраслями, повышающими энергоэффективность.