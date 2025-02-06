Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.48 - 91.47

Китай планирует построить в Кыргызстане ветро-солнечные электростанции

228  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках государственного визита президента Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику были заключены инвестиционные соглашения в сфере энергетики в городе Пекин. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, подписан инвестиционный договор между кабинетом министров Кыргызской Республики и китайской компанией "Shenzhen Energy Group Co., Ltd.". Документ предусматривает строительство и эксплуатацию ветроэлектростанции мощностью 300 МВт на территории Кыргызстана.

Кроме того, заключен еще один инвестиционный договор с "Shenzhen Energy Group Co., Ltd.", который направлен на создание солнечной электростанции мощностью 300 МВт.

Инвестиционное соглашение подписали министр энергетики КР Таалайбек Ибраев и вице-президент компании "Shenzhen Energy Group Co., Ltd" Ли Чжуогэ.

Эти соглашения открывают новые перспективы для энергетического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, способствуя развитию возобновляемых источников энергии, привлечению инвестиций и укреплению энергетической безопасности республики.

Для справки: Компания Shenzhen Energy является крупнейшим местным производителем электроэнергии в Шэньчжэне, городе на юге Китая. Компания входит в тройку крупнейших государственных предприятий (GRE), под управлением SASAC Шэньчжэня, обладает высокой политической значимостью, а также является одним из крупнейших и наиболее активных эмитентов облигаций среди GRE Шэньчжэня. Shenzhen Energy инвестирует в энергосберегающие объекты, недвижимость и аренду, а также занимается проектированием, строительством, управлением и эксплуатацией энергетических объектов.

Shenzhen Energy занимается разработкой, производством, покупкой и продажей традиционных и новых источников энергии. Компания инвестирует и управляет высокотехнологичными отраслями, повышающими энергоэффективность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442635
Теги:
Китай, строительство, сотрудничество, Кыргызстан, Минэнергопром
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  