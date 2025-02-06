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Обращение президента Садыра Жапарова в связи с Всемирным днем выборов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 6 февраля, направил обращение к кыргызстанцам в связи с Всемирным днем выборов.

Текст обращения Главы государства:

"Дорогие сограждане!

Ежегодно в первый четверг февраля по всему миру отмечается Всемирный день выборов, учреждeнный 20 лет назад в Будапеште, как профессиональный праздник избирательных органов.

Выборы – это важный процесс, благодаря которому каждый гражданин имеет возможность влиять на свое будущее и будущее своей страны. Через выборы граждане формируют органы власти, которым доверяют право управлять страной.

Кыргызстан следует демократическим стандартам выборов, признавая, что без достоверных и свободных выборов невозможны политическая стабильность и устойчивое развитие государства. В Конституции Кыргызской Республики отражены все важнейшие принципы свободных демократических выборов.

В первой же статье Конституции закреплено, что народ является единственным источником государственной власти и реализует свою волю через выборы и референдумы.

В последние годы в нашей стране проводится масштабная избирательная реформа, охватившая все ключевые аспекты избирательного процесса. В рамках реформы внедрены современные технологии по учету и биометрической идентификации избирателей, обеспечению достоверности подсчета итогов голосования, прозрачности и общественного контроля итогов выборов, приняты меры по улучшению правовых и практических условий для свободного волеизъявления граждан, повышения инклюзивности, конкурентности и законности выборов.

Отрадно отметить, что избирательная практика Кыргызстана на международном уровне признана передовой практикой по обеспечению избирательных прав граждан, прозрачности и достоверности выборов.

Вместе с тем очень важно, чтобы не только государство, но и все участники выборов вместе прилагали усилия – чтобы выбирать честно и справедливо достойных кандидатов. Отмечу здесь два аспекта:

1. В Кыргызстане во всех сферах проводится антикоррупционная политика. Один из печальных коррупционных проявлений – это подкуп голосов избирателей на выборах. Подкуп голосов создает основу коррумпированности будущего должностного лица уже на этапе его избрания. Принятыми законодательными мерами и усилиями правоохранительных органов и избирательных комиссий уровень подкупа голосов в последнее время значительно снижен. Но наиболее сильным и эффективным инструментом против подкупа несомненно стала бы непримиримая позиция самих граждан против попыток купить голоса. Только это может полностью искоренить подкуп голосов. Верю, что мы придем к этому.

2. Активное участие граждан в выборах важно для избрания компетентных и добросовестных кандидатов, которые будут работать во благо государства и народа. Благодаря нашей реформе сегодня каждый голос гражданина точно учитывается в итогах голосования и только сами избиратели определяют, кто станет депутатом или Президентом. Тезис о том, что "каждый голос гражданина значим и может влиять на развитие страны", имеет реальное наполнение в Кыргызстане.

Невысокая активность избирателей на выборах создает возможности для "легкого" прохождения тех, кто идет во власть ради личных интересов, мобилизовав небольшую группу своих сторонников или вводя избирателей в заблуждение. Поэтому важно, чтобы граждане понимали и реализовали свое право и реальную возможность влиять на качественный состав избираемых органов, активно участвуя и выбирая достойных.

Уважаемые кыргызстанцы!

17 ноября 2024 года состоялись выборы депутатов в местные кенеши Кыргызстана. Местные выборы имели особую актуальность и важность, поскольку они были связаны с проведенной административно-территориальной реформой. Через выборы прошла оптимизация системы представительных органов, способная более эффективно работать на местах в интересах граждан.

Как мы и обещали, были созданы все условия для проведения прозрачных и свободных выборов, чтобы в местные кенеши пришли действительно активные, ответственные и достойные депутаты.

Теперь перед новым созывом депутатов местных кенешей в предстоящие 5 лет стоит большая задача по решению самых насущных вопросов местного развития. Для этого необходимо организовать слаженную работу представительных и исполнительных органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения с учетом мнения и запросов граждан. Поэтому прошу, засучив рукава, приняться за наше общее дело – повышение уровня жизни наших граждан и развитие регионов, построение нового и процветающего Кыргызстана!

Выражаю благодарность всем членам системы избирательных комиссий за работу на местных выборах. Члены избирательных комиссий показали приверженность закону и принципам демократических выборов.

Выборы депутатов местных кенешей дали старт новому циклу выборов всех уровней. Далее, в 2026 году в Кыргызстане предстоят выборы депутатов Жогорку Кенеша, затем – президентские выборы. Они должны пройти в условиях честной конкуренции и законности, обеспечивая равные возможности для всех участников. Важно помнить, что воля народа всегда была и остается решающим фактором в развитии Кыргызстана, а свободные и справедливые выборы – основой демократии и государственности.

Уверен, что команда избирательных комиссий приложит все усилия, чтобы во взаимодействии со всеми задействованными органами и организациями достойно организовать все мероприятия предстоящего избирательного цикла.

Уважаемые члены Центральной, территориальной и участковых избирательных комиссий!

Позвольте сегодня поздравить вас с этим знаменательным праздником – Всемирным днем выборов!

Вы стоите на передовой линии защиты прав граждан на свободное волеизъявление, обеспечивая своей работой справедливые и законные избирательные процессы.

Ваш патриотизм и преданность своему делу, компетенция, беспристрастность и твердые принципы являются важной предпосылкой честных и прозрачных выборов в Кыргызстане!

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов и процветания!"


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URL: https://www.vb.kg/442637
Теги:
выборы, президент, Садыр Жапаров
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