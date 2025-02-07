Погода
$ 87.41 - 87.84
€ 90.48 - 91.47

В Суусамыре родился теленок швицкой породы

77  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Частный ветеринарный врач Сагынбек Мейманкулов из села Суусамыр Жайылского района Чуйской области успешно проводит искусственное осеменение скота, используя семя племенных быков произведенные в Кыргызском научно-исследовательском институте животноводства и пастбищ Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. У ветеринара на свет появился племенной теленок швицкой породы молочного и мясного направления. Вес теленка 32 кг.

Швицкая порода отлично подходит для разведения во всех регионах республики. Корова швицкой породы молочно-мясной направленности дает порядка 3,5 тыс килограмм молока в год. Рекордные удои у представительниц породы достигают 10 тысяч кг в год.

Жирность находится в пределах 3,6-4,2%, в зависимости от региона проживания. Белка в продукте не менее 3,2%.

Суточный прирост массы в период активного роста при правильном кормлении достигает 1-1,1 кг. Со временем этот показатель снижается, но ниже 800 грамм в день не падает.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442640
Теги:
Кыргызстан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  