В Суусамыре родился теленок швицкой породы

Частный ветеринарный врач Сагынбек Мейманкулов из села Суусамыр Жайылского района Чуйской области успешно проводит искусственное осеменение скота, используя семя племенных быков произведенные в Кыргызском научно-исследовательском институте животноводства и пастбищ Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. У ветеринара на свет появился племенной теленок швицкой породы молочного и мясного направления. Вес теленка 32 кг.

Швицкая порода отлично подходит для разведения во всех регионах республики. Корова швицкой породы молочно-мясной направленности дает порядка 3,5 тыс килограмм молока в год. Рекордные удои у представительниц породы достигают 10 тысяч кг в год.

Жирность находится в пределах 3,6-4,2%, в зависимости от региона проживания. Белка в продукте не менее 3,2%.

Суточный прирост массы в период активного роста при правильном кормлении достигает 1-1,1 кг. Со временем этот показатель снижается, но ниже 800 грамм в день не падает.