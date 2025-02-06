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В Китае обсудили вопросы таможенного сотрудничества с Кыргызстаном

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- Светлана Лаптева
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Заместитель председателя кабинета министров КР – министр Бакыт Торобаев провел встречу с Главой Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (КНР) госпожой Сунь Мэйцзюнь.

На встрече обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические отношения и развитие таможенного взаимодействия между двумя странами.

В начале своего выступления Бакыт Торобаев поздравил госпожу Сунь Мэйцзюнь с вступлением в должность нового Секретаря парткома Главного таможенного управления КНР и выразил уверенность, что под ее руководством сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем будет продолжать развиваться.

Торобаев также поздравил всех присутствующих с наступлением Праздника Весны, важнейшего праздника Китая, который символизирует обновление и надежду на лучшее будущее. Он пожелал счастья и процветания в новом году и выразил надежду на укрепление двусторонних отношений.

В ходе встречи было подведено итоговое значение подписанных протоколов по экспорту кыргызских товаров в Китай, таких как фасоль, шерсть и кашемир, мясо птицы и субпродукты. "Эти протоколы являются важным шагом вперед и будут способствовать развитию наших торгово-экономических отношений", – подчеркнул Бакыт Торобаев.

Особое внимание было уделено росту товарооборота между двумя странами, который увеличился почти в три раза с 2019 по 2023 годы. В 2023 году товарооборот между Кыргызстаном и Китаем составил 5433,7 млн долларов США, что на 31,6% больше по сравнению с предыдущим годом. В январе-ноябре 2024 года товарооборот также продолжил расти на 6,9%, что подтверждает успешную динамику двусторонней торговли.

Министр также отметил важность подписания новых протоколов, касающихся экспорта сухофруктов, фруктов, овощей и ягод, а также сырьевых шкур крупного рогатого скота и мяса с термической обработкой. "Мы уверены, что эти товары будут востребованы на китайском рынке, и это откроет новые возможности для наших экспортеров", – добавил он.

Важным шагом для дальнейшего развития торговли и расширения экспортного потенциала Кыргызстана станет внедрение эффективных механизмов повышения осведомленности о китайских нормах и сертификационных требованиях. Бакыт Торобаев предложил открыть представительство сертификационного органа Китая в Кыргызстане для упрощения процесса сертификации и обеспечения доступа продукции на рынок Китая.

Также были обсуждены вопросы развития инфраструктуры пунктов пропуска на кыргызско-китайской границе, включая строительство и оснащение пункта пропуска "Бедел", что обеспечит дальнейшее расширение торговых потоков между двумя странами.

В заключение Бакыт Торобаев подчеркнул, что Кыргызстан настроен на дальнейшее углубление и развитие стратегического партнерства с Китаем. "Мы уверены, что наши совместные усилия приведут к росту взаимной торговли и реализации успешных проектов, которые принесут пользу нашим странам и народам", – отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/442641
Теги:
Бакыт Торобаев, Китай, сельское хозяйство, Кыргызстан, Минсельхоз
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