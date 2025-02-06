Новые перспективы для роста: эксперты о визите Садыра Жапарова в Китай

Государственный визит президента КР Садыра Жапарова в Китай в геополитическом и прежде всего в экономическом отношении для Кыргызстана стал одним из самых значимых событий в этом году. Только в первый день по итогам переговоров лидеров Китая и Кыргызстана было подписано ряд инвестиционных многомиллионных соглашений и договоров в области энергетики, логистики, сельского хозяйства, медицины, образования и так далее, которые безусловно выведут отношения между нашими странами еще на более высокий уровень.

В этой связи примером может стать первый государственный визит Садыра Жапарова в Китай в мае 2023 года, по итогам которого были тогда подписаны соглашения на сумму более 1 миллиарда долларов. Помимо этого, в Кыргызстане после этого было реализовано множество проектов за счет грантовой помощи Китая: это и реконструкция дорог в Бишкеке, и строительство больничного комплекса в городе Ош, и предоставление 100 пожарных машин, и двух мобильных госпиталей. Получили значимые сдвиги такие важные проекты, как железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, КПП на китайско-кыргызской границе и строительство альтернативной автодороги Север-Юг.

С оптимизмом смотрят на второй государственный визит нашего президента в Китай и наши отечественные эксперты. Так, проректор по науке Дипломатической академии МИД КР, доктор исторических наук, профессор Зайнидин Курманов считает, что Кыргызстан должен пользоваться своим преимуществом: географической близостью и историческими и культурными связями со своим южным соседом.

"Данный государственный визит, видимо, запланирован был давно. На нем лидеры двух стран обсудили ряд важных вопросов, связанных не только с политикой, а скорее больше с экономикой. Поскольку запускается строительство железной дороги и соответствующей инфраструктуры, а также идет рост индустриализации и инвестиций.

Сегодня наш сосед начал проводить более активную внешнюю экономическую политику, направленную не только на инвестирование проектов, но, чтобы кыргызский бизнес и наше государство могли более активно принимать участие в совместных проектах двух стран. То есть принципиально новый подход.

Сейчас время такое, когда мир меняется. В США поменялась власть, и у Трампа несколько иной взгляд на будущее мира. Поэтому нужно выверить позиции каждой страны, найти точки соприкосновения и, наверное, надо в первую очередь закрепить отношения с нашими стратегическими партнерами. Китай в этом плане стабильная страна, которая располагает огромными возможностями и ресурсами для развития. Очень технологически развития страна, особенно, в нашем окружении среди региональных и мировых держав. Плюс стабильные международные отношения. Естественно, нам стоит воспользоваться нашим преимуществом, то есть географической близостью и сложившимися дружескими взаимоотношениями. Все это в совокупности должно открыть перед нами новые перспективы, новые этапы в развитии кыргызско-китайского сотрудничества в реализации совместных проектов", - сказал о Зайнидин Курманов.

Экономический и политический эффект от поездки нашего президента в Китай видит и общественный деятель Марс Черикчиев, который также напомнил про первый государственный визит Жапарова в Поднебесную, в результате чего Кыргызстан смог нарастить экспорт собственной продукции. Причем не только в Китай, но и на рынки стран ЕАЭС.

"Все тридцать лет Китай сохраняет статус одного из крупнейших торговых партнеров и источников импорта Кыргызстана. В рамках же инициативы "Один пояс - один путь" в Кыргызстане начали реализовываться проекты в сфере дорожной и энергетической инфраструктуры, городского развития, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также в области сельского хозяйства.

Нынешний визит Жапарова в Китай безусловно даст еще больший толчок прежде всего нашим экономических отношениям. Китаю интересна наша сельскохозяйственная продукция и наш горнопромышленный сектор, мы же в свою очередь заинтересованы в современных технологиях и оборудованиях КНР. Если вы посмотрите на последние подписанные соглашения между нашими странами, то можно с уверенностью сказать, что будет реализовано еще больше совместных инфраструктурных проектов. То есть выгода для обеих стран очевидна", - отметил он.

Аналогичное мнение высказал и общественный деятель и делегат Курултая Тилек Усупов, по словам которого, прежде всего Садыр Жапаров и Си Цзиньпин закрепили соглашение по строительству железной дороги.

"Этот проект очень важен для наших стран, и как уже много раз говорилось, открывает новые горизонты для торговли, туризма и промышленности, усиливая экономические и транспортные связи в регионе. Этот проект будет способствовать как строительству соответствующей инфраструктуры, так и созданию новых рабочих мест. В перспективе же это железная дорога позволит нам не только быть транзитной страной, но и самим выходить со своими товарами на крупные рынки Ближнего Востока и Европы.

Не менее успешными, думаю, будут и соглашения между нашими странами в других сферах. К примеру, договор о фитосанитарных и ветеринарно–санитарных требованиях позволит нам еще больше экспортировать нашу продукцию в Китай. А благодаря инвестиционному договор между нашей страной и китайской компанией в нашей стране будут построены ветроэлектростанция мощностью 300 МВт и солнечная электростанция с аналогичной мощностью в Кыргызстане", - сказал Усупов.