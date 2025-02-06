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РЦИ: В Кыргызстане от кори умерли 5 детей, трое из них не были привиты

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- Назгуль Абдыразакова
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За 2024 год в Кыргызстане зарегистрировано 5 летальных случаев от кори. Об этом сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гулбара Ишенапысова на тренинге по иммунизации, который проходит в селе Чунгурчак Аламединского района.

По ее данным, 2 случая зафиксированы в Бишкеке, 2 - в Баткенской области и 1 - в Ошской области.

По возрасту: трое детей были младше одного года, двое - в возрасте от 1 до 4 лет.

Как отметила Ишенапысова, трое детей не были привиты по возрасту, а родители двоих отказались от вакцинации.

Отметим, по данным ВОЗ, в 2023 году смертность от кори на 100 тысяч случаев составляла 9 в Кыргызстане, 3 в Румынии и 1 в Армении.


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URL: https://www.vb.kg/442643
Теги:
ВОЗ, дети, смертность, корь, Кыргызстан, здоровье, иммунопрофилактика, врачи
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