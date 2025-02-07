К чему может привести принятый закон о реабилитации жертв репрессий в КР?

Закон "О внесении изменений" в законы "О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам" и "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики" 31 декабря 2024 года подписал президент страны Садыр Жапаров.

Поправки и дополнения касаются реабилитации граждан, репрессированных "за политические и религиозные убеждения, национальные и иные признаки в период "красного террора" 1918–1924 годов и сталинских репрессий 1929–1953 годов". Согласно документу, реабилитации не подлежат лица, "в отношении которых в материалах уголовных дел имеется совокупность доказательств, подтверждающих обоснованность привлечения их к ответственности за предательство", совершенное тем, кто принимал участие во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в рядах военнослужащих или командного состава.

Признаками политической репрессии, по новому законодательству, признаются решения, принятые в период с 1917 года по 1953 год на основании документов "О красном терроре", о борьбе против басмачества, о признаках кулацкого хозяйства и ряда других актов.

"Сейчас сформирована комиссия, в состав которой вошли депутаты парламента, историки и представители гражданского общества. Им будет предоставлен доступ к архиву. Комиссия будет проводить расследование, направлять его в прокуратуру, которая в свою очередь будет передавать материалы в суд, где будет проходить оправдательное производство", - рассказал в интервью Радио Азаттык 5 января 2025 года инициатор законопроекта – депутат ЖК КР Жанар Акаев.

При этом теперь признавать репрессированными граждан будут не только по запросу родственников, как это было в старой версии закона. Но и по инициативе общественных организаций, в том числе, финансируемых западными спонсорами, которым, вероятно, принадлежит и сама идея внести изменения и дополнения в Закон "О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий".

Можно предположить, что документ не ставит перед собой задачи восстановления исторической справедливости, учитывая, что закон о реабилитации репрессированных в Кыргызстане действует еще с середины 1990-х годов. Кроме того существуют соответствующие институты, объединяющие историков, архивистов и юристов многих бывших советских республик, продолжающих работу по оправданию невинно осужденных, начатую еще во времена СССР. Т.е. это очередная попытка облить грязью общее советское прошлое, за которой скрывается уже опробованный западными странами на Украине и в Прибалтике сценарий по разжиганию русофобии.

Вместе с тем изменение законодательства является компонентом навязываемого Кыргызстану извне процесса, так называемой, деколонизации, необходимость которой в последнее время активно пытаются внедрить в общественное сознание граждан стран Центральной Азии. Ее идея была озвучена главным операционным директором британской неправительственной организации "Институт по освещению войны и мира" (WPR) Стивеном Рамзи еще в 2023 году на региональной конференции в Алматы. Тогда участникам было "предложено" подумать о том, "как странам региона переосмыслить свое советское прошлое, снизить влияние российской пропаганды и найти свою идентичность, реализовав на практике программу деколонизации Центральной Азии".

По мнению многих авторитетных экспертов, из признания басмачества народно-освободительным движением логично вытекает признание предателями интересов кыргызского народа их противников, выступавших за права трудового народа, в частности, сражавшихся в рядах Красной армии Юсупа Абрахманова и Саякбая Каралаева.

Бездумная реабилитация заключенных сталинского периода несет опасность оправдания боевиков Туркестанского легиона Вермахта и восточно-мусульманских частей СС, что выглядит, по меньшей мере, странно для страны, отправившей на войну с фашизмом более 350 тыс. своих граждан, более ста тысяч из которых не вернулись с фронта. Вряд ли их потомки с одобрением воспримут то факт, что их дедов и отцов уравняют с карателями.

По словам депутата ЖК КР Исхака Масалиева, цель внесенных поправок – полная амнистия басмачей: "Все смешалось в мозгах людей. Инициаторам интересен лишь факт реабилитации того или иного курбаши, и местному населению внушить, что они были героями... В итоге это приведет к деградации памяти и истории".

Как отметил в беседе с "Вечерним Бишкеком" директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков, недавняя ситуация, связанная с идеей отдельных депутатов заменить памятник Ленину в Бишкеке, вызвала широкий общественный резонанс, продемонстрировав, что для многих кыргызстанцев важна историческая правда.

"В том же Facebook можно было прочитать много комментариев, что памятники советских времен – это часть истории Кыргызстана. При этом авторы постов и комментариев предлагали депутатам Жогорку Кенеша заняться решением более актуальных для республики проблем, включая нейтрализацию угроз, которые создает для здоровья бишкекчан резкое ухудшение экологической ситуации в столице. В итоге администрация президента, а также Кабмин выступили с заявлением, что памятник никто не собирается убирать. Эта история, безусловно, тесно связна со вступившим в силу законом о реабилитации жертв политических репрессий в период с 1917 по 1961 годы. В процессе обсуждения и принятия документа в парламенте он не вызвал особых дискуссий, но я полагаю, что его реализация несомненно привлечет общественное внимание. По крайне мере первые шаги уже вызывают вопросы", - отметил эксперт.

Он обратил внимание, что, согласно документу, решения по вопросам реабилитации будет принимать специально сформированная комиссия. Если в 90-е годы, когда в республике начались процессы реабилитации, этими вопросами занимались представители профильных ведомств, включая спецслужбы, которые в итоге вынесли оправдательные решения в отношении более чем 10 тыс. человек, незаконно осужденных в годы сталинских репрессий, то сейчас будут привлечены и представители общественных организаций.

"В интервью "Азаттыку" один из инициаторов законопроекта сообщил, что к концу января данная комиссия уже должна начать свою работу. Однако абсолютно непонятно, по каким критериям она будет формироваться, и какова квота для НПО, как будет проходить отбор членов комиссии, если он вообще будет. Поэтому я бы хотел обратиться к одному из соавторов закона – спикеру ЖК КР Нурлану Шакиеву с предложением, чтобы при формировании комиссии были соблюдены элементарные принципы объективности, и эксперты ЦЭИ "Ой Ордо" также имели возможность войти в ее состав", - сказал И. Шестаков.

При этом он подчеркнул, что установление исторической справедливости в нашей республике должно осуществляться, исходя из национальных интересов, а не идеологических посылов тех, кто упорно пытается перечеркнуть все достижения кыргызстанцев в советские годы, продвигая тему деколонизации, которая, к сожалению, сегодня поддерживается отдельными депутатами ЖК КР.

"Однако слуги народа не обращают внимания на один важный нюанс – проекты по деколонизации в Центральной Азии активно спонсируются теми, кто находится очень далеко от нашего региона. При этом искусственно деля историю нашей страны на правильный и не правильный периоды, зарубежные спонсоры фактически предпринимают попытки расколоть наше нынешнее общество. В этой связи еще раз подчеркну необходимость того, чтобы повестка исторической справедливости формировалась в самом Кыргызстане, а деятельность комиссии финансировалась из госбюджета, а не зарубежными донорами. На примере ряда постсоветских государств мы уже видели, к какому гражданскому противостоянию приводит "мода" на пересмотр истории, когда пособники Гитлера и фашисткой идеологии вдруг становятся национальными героями. Им возводят памятники, в их честь называют улицы, а герои ВОВ вдруг стали политическими изгоями", - пояснил собеседник редакции.

Он отметил, что в эту повестку сегодня пытаются интегрировать, прежде всего, молодое поколение кыргызстанцев. В качество примера эксперт привел театрализованную постановку студентов одного из бишкекских вузов, в которой говорилось о необходимости сменить названия населенных пунктов и улиц советского периода.

"Но парадокс заключается в том, что сценическая площадка, как и само здание вуза, было построено еще в 60-е годы по решению советского правительства. Выходит, что об этом историческом нюансе сценаристы и исполнители почему-то не подумали. Будем надеяться, что "сценаристы" идеологического заказа по деколонизации не омрачат своими популистскими инициативами 80-летие Победы над фашизмом, учитывая, что кыргызстанцы внесли достойный вклад в разгром гитлеровских войск. В период с 1941 по 1945 годы на фронт ушло около 30% населения республики. Большую роль в Победе сыграл и тыл, где в короткие сроки был освоен выпуск военной продукции. Из республики на фронт отправили 11 миллионов 862 центнера зерна. На средства простых тружеников была построена танковая колонна, отправившаяся на фронт в 1942 году, причем на всех их башнях была сделана надпись "Советская Киргизия". Кроме того Киргизская ССР приняла более 16 тыс. жителей блокадного Ленинграда. Как отмечают наши историки, никто в те годы не делился на национальности, на своих и чужих", - подчеркнул директор ЦЭИ "Ой Ордо".

По его словам, нельзя забывать и о том, что военные действия во время ВОВ велись непосредственно и на территории Средней Азии и Казахстана, поскольку Берлин в те годы и финансово и оружием поддерживал отряды басмачей в Афганистане, целью которых была дестабилизация ситуации в регионе.

"Я надеюсь, что имена басмачей, которые воевали против своего же народа, не будут внесены "деколонизаторами" в реабилитационные списки в качестве борцов за независимость. Хочется верить, что в итоге закон позволит восстановить честные имена тех, кто этого действительно заслуживает", - добавил И. Шестаков.