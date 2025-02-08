"Кыргыз Агрохолдинг" организовал поставку картофеля на югпо социальной цене

"Кыргыз Агрохолдинг" организовал поставку картофеля по социальной цене в Джалал-Абадскую и Ошскую области

В целях стабилизации цен на картофель и поддержки населения Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности при содействии ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" организовало поставку картофеля по социальной цене в Жалал-Абадскую и Ошскую области.

На данный момент оптовая цена на картофель в регионах составляет 55 сомов, а розничная цена достигала 60–70 сомов. Благодаря совместным усилиям Министерства и ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" картофель теперь реализуется по социальной цене в розницу - 50 сомов за килограмм.

Торговые точки расположены по следующим адресам:

- г. Жалал-Абад, ул. Байзакова, рынок "Береке";

- г. Ош, территория Кыргызского драматического театра.

Напомним, что после начала реализации картофеля ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" на местных рынках, цены на картофель начали снижаться. Это стало возможным благодаря оперативным мерам, направленным на насыщение рынка и обеспечение доступности продукта для населения.