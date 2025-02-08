Погода
$ 87.41 - 87.84
€ 90.70 - 91.70

"Кыргыз Агрохолдинг" организовал поставку картофеля на югпо социальной цене

219  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Кыргыз Агрохолдинг" организовал поставку картофеля по социальной цене в Джалал-Абадскую и Ошскую области

В целях стабилизации цен на картофель и поддержки населения Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности при содействии ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" организовало поставку картофеля по социальной цене в Жалал-Абадскую и Ошскую области.

На данный момент оптовая цена на картофель в регионах составляет 55 сомов, а розничная цена достигала 60–70 сомов. Благодаря совместным усилиям Министерства и ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" картофель теперь реализуется по социальной цене в розницу - 50 сомов за килограмм.

Торговые точки расположены по следующим адресам:

- г. Жалал-Абад, ул. Байзакова, рынок "Береке";

- г. Ош, территория Кыргызского драматического театра.

Напомним, что после начала реализации картофеля ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" на местных рынках, цены на картофель начали снижаться. Это стало возможным благодаря оперативным мерам, направленным на насыщение рынка и обеспечение доступности продукта для населения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442651
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  