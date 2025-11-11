58 кыргызстанцев купили авто без первоначального взноса по гарантии "Унаа"

58 граждан Кыргызстана уже приобрели автомобили отечественной сборки без внесения первоначального взноса благодаря новому гарантийному продукту ОАО "Гарантийный фонд" – "Унаа".

По данным ведомства, на 10 ноября 2025 года, общая сумма выданных гарантий по продукту составила почти 24,5 млн сомов. Это позволило гражданам оформить автокредиты на сумму свыше 107,1 млн сомов. Только в октябре текущего года фонд выдал 18 гарантий на 6,5 млн сомов, что обеспечило автокредитование на 29,5 млн сомов.

Продукт "Унаа" реализуется в рамках государственной программы "Льготное финансирование автокредита-2", стартовавшей в марте 2025 года. Цель проекта - поддержка спроса на автомобили и коммерческий транспорт отечественного производства.

.Гарантия "Унаа" предоставляет возможность приобрести любую модель Chevrolet, выпускаемую предприятием Tulpar Motors. Получить гарантию можно при оформлении автокредита в ОАО "Элдик Банк" и ОАО "Айыл Банк".

Программа доступна для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, ведущих коммерческую деятельность. Максимальная доля участия Гарантийного фонда по продукту "Унаа" составляет до 30% от суммы финансирования.