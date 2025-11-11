Погода
58 кыргызстанцев купили авто без первоначального взноса по гарантии "Унаа"

Назгуль Абдыразакова
58 граждан Кыргызстана уже приобрели автомобили отечественной сборки без внесения первоначального взноса благодаря новому гарантийному продукту ОАО "Гарантийный фонд" – "Унаа".

По данным ведомства, на 10 ноября 2025 года, общая сумма выданных гарантий по продукту составила почти 24,5 млн сомов. Это позволило гражданам оформить автокредиты на сумму свыше 107,1 млн сомов. Только в октябре текущего года фонд выдал 18 гарантий на 6,5 млн сомов, что обеспечило автокредитование на 29,5 млн сомов.

Продукт "Унаа" реализуется в рамках государственной программы "Льготное финансирование автокредита-2", стартовавшей в марте 2025 года. Цель проекта - поддержка спроса на автомобили и коммерческий транспорт отечественного производства.

.Гарантия "Унаа" предоставляет возможность приобрести любую модель Chevrolet, выпускаемую предприятием Tulpar Motors. Получить гарантию можно при оформлении автокредита в ОАО "Элдик Банк" и ОАО "Айыл Банк".

Программа доступна для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, ведущих коммерческую деятельность. Максимальная доля участия Гарантийного фонда по продукту "Унаа" составляет до 30% от суммы финансирования.


Кыргызстан, автомобили
