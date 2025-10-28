Налоговики пресекли ввоз товаров без документов на 4,6 млн сомов

Сотрудники Государственной налоговой службы пресекли незаконный ввоз товаров без сопроводительных документов на общую сумму 4,6 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При осмотре автомобиля Mercedes Sprinter, пересекшего кыргызско-казахскую границу, были обнаружены запасные части для грузовых машин на сумму более 2,1 млн сомов.

Кроме того, в грузовой машине Volvo нашли сетевые кабели, датчики для пожарных систем, моторные масла без акцизных марок, жидкости для снятия лака, игрушки и другие товары всего на 2,5 млн сомов.

Обе автомашины водворены на штрафстоянку, по фактам незаконного ввоза составлены соответствующие акты.