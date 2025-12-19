Погода
МЧС КР предупреждает о лавинной опасности на автодорогах страны

157  0
- Карыпбай кызы Толгонай
Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики сообщает о повышенной вероятности схода снежных лавин на ряде автотрасс в ближайшие дни. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и по возможности учитывать дорожную обстановку при планировании поездок.

По данным МЧС, к зонам повышенного риска относятся следующие участки автомобильных дорог:

трасса Бишкек - Ош: 121–138 км (перевал Тоо-Ашуу), 198–255 км (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан);

автодорога Ала-Бука - Каныш-Кыя: 68–74 км и 86–101 км (перевал Чапчыма);

участок Красная Горка - Ак-Таш: 0–3 км;

дорога Мырзаке - Кара-Кулжа - Алайкуу: 65–110 км;

трасса Каракол - Энилчек: 45–90 км (перевал Чон-Ашуу);

автодорога Балыкчы - Казарман - Джалал-Абад: 326–349 км (перевал Кок-Арт).

МЧС призывает участников дорожного движения строго соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также следить за оперативной информацией экстренных служб и дорожных организаций.


URL: https://www.vb.kg/453641
Теги:
лавина, Кыргызстан
