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АПЛ хочет наказывать игроков за провокационное празднование гола

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- Самуэль Деди Ирие
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Английская премьер-лига рассматривает возможность введения наказаний для для футболистов, которые во время празднования забитого мяча насмехаются над соперниками. Эта инициатива направлена на поддержание спортивного духа и предотвращение действий, которые могут вызвать напряженность среди игроков и болельщиков.

Недавние инциденты подчеркнули актуальность этой проблемы. Например, Илиман Ндиайе из "Эвертона" получил желтую карточку после празднования гола против "Брайтона", имитируя чайку - символ, ассоциируемый с "Брайтоном". В другом случае Майлс Льюис-Скелли из "Арсенала" повторил позу медитации Эрлинга Холанда после гола против "Манчестер Сити", что некоторые сочли неуважительным.

Тони Скоулз, главный футбольный офицер премьер-лиги, подчеркнул важность различения между развлекательными празднованиями и теми, которые переходят в насмешку. Он заявил: "Некоторые празднования были очень забавными и зрелищными, но существует граница. Если она пересекается и превращается в насмешку или критику, тогда мы должны принимать меры".

Лига в настоящее время оценивает способы борьбы с подобным поведением, чтобы поддерживать честность игры и обеспечивать уважение между командами.


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URL: https://www.vb.kg/442664
Теги:
Великобритания, футбол
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