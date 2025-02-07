АПЛ хочет наказывать игроков за провокационное празднование гола

Английская премьер-лига рассматривает возможность введения наказаний для для футболистов, которые во время празднования забитого мяча насмехаются над соперниками. Эта инициатива направлена на поддержание спортивного духа и предотвращение действий, которые могут вызвать напряженность среди игроков и болельщиков.

Недавние инциденты подчеркнули актуальность этой проблемы. Например, Илиман Ндиайе из "Эвертона" получил желтую карточку после празднования гола против "Брайтона", имитируя чайку - символ, ассоциируемый с "Брайтоном". В другом случае Майлс Льюис-Скелли из "Арсенала" повторил позу медитации Эрлинга Холанда после гола против "Манчестер Сити", что некоторые сочли неуважительным.

Тони Скоулз, главный футбольный офицер премьер-лиги, подчеркнул важность различения между развлекательными празднованиями и теми, которые переходят в насмешку. Он заявил: "Некоторые празднования были очень забавными и зрелищными, но существует граница. Если она пересекается и превращается в насмешку или критику, тогда мы должны принимать меры".

Лига в настоящее время оценивает способы борьбы с подобным поведением, чтобы поддерживать честность игры и обеспечивать уважение между командами.