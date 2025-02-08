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В Испании футбольные судьи грозятся выйти на забастовку

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- Самуэль Деди Ирие
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Похоже, испанский футбол находится на грани серьезных потрясений. Возможная забастовка арбитров из-за проблем с безопасностью - это серьезный вопрос, и понятно, почему они рассматривают такой шаг, учитывая тревожные сообщения об угрозах и публичной критике.

Инцидент, связанный с матчем среди игроков до 19 лет и травмами, полученными арбитром, вызывает серьезное беспокойство. Судьи являются неотъемлемой частью игры, и их безопасность никогда не должна подвергаться риску. Критика со стороны менеджера "Валенсии" Хавьера Солиса, похоже, еще больше подлила масла в огонь, что, вероятно, подтолкнуло Федерацию к обсуждению этой ситуации.

Если забастовка состоится, матч между "Барселоной" и "Атлетико Мадрид" станет ее главным пострадавшим. Поскольку "Барселона" уверенно лидирует в таблице, и игра имеет огромное значение для обеих команд.


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URL: https://www.vb.kg/442665
Теги:
футбол
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