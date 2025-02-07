В Харбине прошла церемония открытия IX Зимних Азиатских игр 2025

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 7 февраля, принял участие в церемонии приветствия глав государств, посвященной открытию IX Зимних Азиатских игр 2025.

В "Солнечном городе" президента Садыра Жапарова и первую леди Айгуль Жапарову приветствовали председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.

По завершению церемонии приветствия и совместного фотографирования лидеры стран примут участие в официальном приеме в честь открытия IX Зимних Азиатских игр 2025.

В мероприятии принимают участие президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари, Султан Брунея-Даруссалам Хассанал Болкиах, премьер-министр Тайланда Пхетхонгтхан Чинават, председатель Национального собрания Республики Корея У Вон Шик и другие официальные лица.