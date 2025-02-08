Современные войны: биологическое оружие выходит на первый план

Президент Кыргызстана 24 января подписал закон о биологической безопасности, принятый 18 декабря 2024 года. Этот шаг, безусловно, своевременный. В свете сообщений о деятельности USAID, которая выходит далеко за рамки благотворительных миссий, этот вопрос становится не просто актуальным, а жизненно важным.

Закон о биобезопасности призван обеспечить более эффективную систему мониторинга и предупреждения биологических угроз. Это снизит риски эпидемий и обеспечить защиту здоровья граждан. В условиях мировой турбулентности, когда резко возрастают риски глобальных эпидемий, вызванных, в том числе искусственно созданными в биолабораториях вирусами, это как никогда важно.

Биотерроризм это больше не что-то далекое. Миллиардер и предприниматель Илон Маск, с недавнего времени занимающийся анализом эффективности американского правительства, обвинил USAID в финансировании разработки биологического оружия. В своем посте в соцсети X он заявил: "Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?"

Серьезное заявление, особенно учитывая, что оно исходит от человека, имеющего прямой доступ к политической и технологической элите США. Но самое интересное - реакция западных лоббистов. Каждый раз, когда эксперты предупреждали о возможных угрозах, исходящих от USAID, на них вешали ярлык "жертвы российской пропаганды" или "агента кремлевского влияния".

"USAID осваивал многомиллиардные гранты, среди которых, безусловно, были и полезные инициативы. Однако в то же время именно на деньги этого агентства финансировались "цветные" революции - в Грузии (революция роз), Кыргызстане (тюльпановая революция), в Сербии и других странах. Теперь звучат обвинения в причастности USAID к разработке биологического оружия. Илон Маск, имея доступ к закрытым источникам, приводит серьезные аргументы, которым сложно не доверять", - говорит политолог Марс Сариев.

От таких сообщений становится не по себе. Особенно если вспомнить, что USAID работает в Кыргызстане с 1992 года - уже более 30 лет. Фактически, на протяжении десятилетий в стране действовала структура с огромными ресурсами и, как выясняется, не только с мирными целями.

Хорошая новость в том, что наша общественность все же смогла предотвратить открытие биолаборатории в Бишкеке. История началась в 2008 году, когда между правительствами Кыргызстана и Канады было подписано соглашение о сотрудничестве в области биологической защиты и безопасности. Оно предусматривало строительство лаборатории III класса биобезопасности в Бишкеке. Для понимания: биолаборатории такого класса занимаются изучением и обработкой опасных патогенов, которые могут вызывать серьезные заболевания у человека и даже использоваться в качестве биологического оружия. Учитывая опасность, которую такие объекты несут обществу их размещают в местах, отдаленных от населенных пунктов, и предпринимают усиленные меры защиты для предотвращения утечки опасных биоматериалов.

При этом канадцы хотели построить биообъект на территории Ботанического сада, фактически в центральной части столицы. Еще одним опасным условием соглашение было - полный внешний контроль биологической лаборатории, в то время как власти страны имели бы ограниченный доступ на ее территорию. И несмотря на все эти риски, если бы не общественный резонанс, кто знает, чем бы все это для нас сегодня обернулось.

"Я помню, попытку открыть биолабораторию в Бишкеке, в Ботаническом саду. На это выделяли огромные деньги. Да, именно там, в центре города, где проходит роза ветров и если бы произошла утечка, это могло бы затронуть весь Бишкек. Мы и так уже лидеры по загрязненности воздуха, а тут еще биолаборатория… На сегодня в Кыргызстане, к счастью, нет биолабораторий. Но в соседних странах биолаборатории работают. Например, в Казахстане, причем прямо на границе с Кыргызстаном, есть такой объект. По некоторым данным, аналогичная лаборатория есть и в Таджикистане", - отмечает политолог.

Какую угрозу несут эти объекты? Риск определенно высокий, в том числе и для нас, ведь государственные границы для переноса опасного патогена - не преграда. Распространение вирусов происходит через перелетных птиц, насекомых. Например, через комаров, как это было с вирусом Зика, который сначала появился в Латинской Америке, затем распространился в Шри-Ланке.

"Я считаю, что странам ЕАЭС и СНГ нужно занять единую позицию по этому вопросу. Мы уже видели, что произошло на Украине, где действовало множество биолабораторий, и в Грузии, где была утечка геморрагической лихорадки, которая раньше была характерна только для африканских стран. У нас в Центральной Азии и без того есть природные очаги опасных заболеваний - сибирской язвы, чумы. Кыргызстан, например, является зоной естественного распространения чумы. Поэтому любое вмешательство в эту сферу может привести к катастрофе", - поясняет Сариев.

Особенно тревожно это на фоне сообщений о западных разработках биологического оружия, нацеленного на определенные этнические группы. Генетическое оружие может быть создано против людей азиатского или европейского происхождения, людей с определенной группой крови. Это страшная угроза. И хотя в Кыргызстане нет американских биолабораторий, с 2022 года Минздрав США ежегодно выделяет четверть миллиона долларов на исследования возбудителя сибирской язвы. Исследования проводятся на базе Ошской областной больницы. Пентагон рассматривает этот патоген как потенциальное биологическое оружие.

"Биолаборатории создаются не просто для исследований, а для разработки биологического оружия. Да, официально они могут говорить, что это для защиты от вспышек болезней, но параллельно могут вестись разработки боевых вирусов. И страны, которые соглашаются размещать у себя такие объекты, становятся заложниками этой системы. Именно поэтому Кыргызстан должен защищать себя и свою биологическую безопасность", - подчеркивает эксперт.

Однако мы не одиноки в необходимости решения вопроса биологической безопасности. Республика планирует тесное сотрудничество с Россией в этой сфере. В рамках соглашения между правительствами двух стран будет создан совместный научный Центр исследований особо опасных инфекций, который займется изучением угроз, связанных с патогенами.

На базе центра будет функционировать лаборатория, предназначенная для работы с местными возбудителями заболеваний, а не с привозными штаммами, как это планировалось ранее в случае с Канадой. Это будет объект гражданского назначения, основной задачей которого станет исследование и контроль инфекционных заболеваний, характерных для региона.

Работать в Центре будут исключительно кыргызстанские специалисты, а правительство КР получит полный доступ к материалам исследований и процессу работы лаборатории. Финансирование строительства возьмет на себя Россия в рамках своей программы "Санитарный щит", направленной на повышение биологической защиты в союзных государствах.

В условиях современных угроз, когда войны ведутся не только традиционными методами, но и через биологические атаки и прокси-конфликты, защита от подобных рисков становится приоритетной задачей. Сотрудничество с Россией поможет Кыргызстану укрепить свою биологическую безопасность и защитить страну от потенциальных угроз в будущем.

"Нам необходимо стратегическое планирование, разведывательное сотрудничество, и, самое главное, осознание того, какие риски несут подобные биолаборатории. Кыргызстан не должен повторить ошибки других стран, где уже происходили утечки биоматериалов, которые привели к вспышкам смертельных заболеваний", - уверен политолог Марс Сариев.