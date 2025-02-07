ГКНБ задержаны заведующий и врач отделения химиотерапии НЦОиГ

ГКНБ КР в Национальном центре онкологии и гематологии выявлена коррупционная схема по незаконному списанию лекарственных препаратов для онкологически больных пациентов, сообщает пресс-служба ведомства. .

"Следствием установлено, что заведующий отделения химиотерапии НЦОиГ А.Т., врач данного отделения А.Х. и старшая медсестра К.А. систематически завышали объемы списания лекарственных препаратов, которые в последующем в частном порядке незаконно продавали их лицам с онкологическими заболеваниями.

В настоящее время А.Т., А.Х. и К.А. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности других причастных лиц".