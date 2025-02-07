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Кыргызстан запускает проект по улучшению качества воздуха

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР запускает проект "Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике" (AQIP), реализуемого в рамках соглашения с Международной ассоциацией развития (МАР). Проект рассчитан на период с 2024 по 2030 год, а его бюджет составляет $50 млн.

Ключевые направления проекта:

1. Укрепление системы управления качеством воздуха

- Создание современной системы мониторинга, анализа и контроля загрязнений.

2. Поддержка экологически чистых решений для отопления

- Внедрение доступных технологий чистого отопления для домохозяйств.

3. Улучшение городского озеленения

- Создание зеленого пояса в Бишкеке, модернизация ирригационной системы и посадка новых деревьев.

Что даст проект?

  1. Улучшение качества воздуха и снижение загрязнения.
  2. Сокращение выбросов PM2.5 и парниковых газов.
  3. Развитие экологически чистого отопления.
  4. Создание комфортной и зеленой городской среды.

Проект направлен на долгосрочное улучшение экологической устойчивости страны и повышение качества жизни граждан. Министерство будет регулярно информировать граждан о ходе работ.


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URL: https://www.vb.kg/442672
Теги:
Кыргызстан, воздух в Бишкеке
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