Кыргызстан запускает проект по улучшению качества воздуха

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР запускает проект "Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике" (AQIP), реализуемого в рамках соглашения с Международной ассоциацией развития (МАР). Проект рассчитан на период с 2024 по 2030 год, а его бюджет составляет $50 млн.
Ключевые направления проекта:
1. Укрепление системы управления качеством воздуха
- Создание современной системы мониторинга, анализа и контроля загрязнений.
2. Поддержка экологически чистых решений для отопления
- Внедрение доступных технологий чистого отопления для домохозяйств.
3. Улучшение городского озеленения
- Создание зеленого пояса в Бишкеке, модернизация ирригационной системы и посадка новых деревьев.
Что даст проект?
Проект направлен на долгосрочное улучшение экологической устойчивости страны и повышение качества жизни граждан. Министерство будет регулярно информировать граждан о ходе работ.