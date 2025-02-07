Оскорбивший Кыргызстан экс-глава МИД Хамрохон Зарифи осужден на 27 лет

Верховный суд Таджикистана огласил приговоры фигурантам дела о попытке государственного переворота. Об этом сообщил портал Asia-Plus со ссылкой на источники.

Среди фигурантов, обвиняемых в попытке совершения государственного переворота, бывшие политики, чиновники и журналисты, в том числе и бывший министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи.

Последний, кстати, видимо, как один из организаторов заговора получил самый большой срок - 27 лет лишение свободы плюс конфискация имущества.

Напомним, речь идет о том самом экс-министре иностранных дел Таджикистана Хамрохоне Зарифи, который в марте 2021 года на своей странице в соцсети позволил себе в довольно резкой и грубой форме высказывания в адрес главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и всех кыргызстанцев. Причиной столь резкого выпада со стороны Зарифи стало выступление Ташиева на пресс-конференции, на которой он рассказал о попытках решить вопросы границ с Таджикистаном. По его словам, основным камнем преткновения является анклав Ворух и для решения вопроса таджикистанской стороне было предложено два варианта. Первый вариант – кыргызская сторона в определенном законом порядке сделает замеры данного участка. Его территория увеличиваться не будет. Откроют дорогу из Воруха в Таджикистан, которая будет использоваться только для проезда. Второй вариант - территорию анклава Ворух обменять на равнозначный участок в Лейлекском или же Баткенском районах.

При этом, все эти предложения были озвучены на официальных встречах правительственных делегаций двух стран. То есть без какой-либо агрессии или давления, и по этой причине власти Таджикистана восприняли предложения Ташиева всего лишь как предложения и не более. Хамрохон Зарифи же отреагировал, мягко говоря, странно и даже как-то не вполне адекватно, перейдя на оскорбления всего народа Кыргызстана. Впрочем, последние события с госпереворотом только подтвердили "диагноз" таджикского политика.

"Территория Таджикистана и его граница - это не забор "Белого дома". Это вы в Кыргызстане почти каждый год устраиваете бунты, называя это балагурство революцией, смещаете очередного президента, воспринимая его не как лидера страны, а как главу банды соседнего аила, и если он не успевает сбежать из страны - сажаете в тюрьму. Потом ночами не спите в ожидании того, что он выйдет из тюрьмы с помощью других бунтовщиков и посадят уже вас", - написал он.

То есть таджикский политик после стольких жертв на границе вместо того, чтобы стремиться к миру, наоборот стал только нагнетать обстановку, внушая своих соотечественникам ненависть к Кыргызстану. Удивительно, как он вообще умудрился 7 лет возглавлять внешнеполитическое ведомство, а потом еще быть послом. Теперь у него будет целых 27 лет подумать и возможно пересмотреть свою точку зрения.

В ответ глава ГКНБ тогда не стал раскачивать ситуацию, а только призвал людей не поддаваться на такого рода провокации, так как все давно поняли, в любом случае "худой мир лучше доброй ссоры".

Отметим, в конце прошлого года руководители правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов достигли договоренности и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской госграницы.